Павлюченкова пропустит травяной сезон, потому турниры не дали ей wild card

Бывшая 11-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова в этом году не сыграет на травяных турнирах.

Российская теннисистка сообщила, что не получила wild card на травяные турниры, на которые рассчитывала, а по нынешнему рейтингу 115 она не может на них заявиться.

Павлюченкова уже дважды использовала защищенный рейтинг на турнирах Grand Slam (Australian Open и Ролан Гаррос), поэтому без уайлд-кард на Уимблдоне она сыграть не сможет.

Отметим, что Павлюченкова досрочно завершила прошлый сезон в мае из-за проблем с коленом. На Ролан Гаррос 2023 она дошла до 1/4 финала.