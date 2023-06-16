Павлюченкова пропустит травяной сезон, потому турниры не дали ей wild card
Рейтинг Анастасии не позволяет сыграть там, где бы она хотела
Бывшая 11-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова в этом году не сыграет на травяных турнирах.
Российская теннисистка сообщила, что не получила wild card на травяные турниры, на которые рассчитывала, а по нынешнему рейтингу 115 она не может на них заявиться.
Павлюченкова уже дважды использовала защищенный рейтинг на турнирах Grand Slam (Australian Open и Ролан Гаррос), поэтому без уайлд-кард на Уимблдоне она сыграть не сможет.
Отметим, что Павлюченкова досрочно завершила прошлый сезон в мае из-за проблем с коленом. На Ролан Гаррос 2023 она дошла до 1/4 финала.
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