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  4. Павлюченкова пропустит травяной сезон, потому турниры не дали ей wild card
WTA
16 июня 2023, 15:13 | Обновлено 16 июня 2023, 15:14
162
0

Павлюченкова пропустит травяной сезон, потому турниры не дали ей wild card

Рейтинг Анастасии не позволяет сыграть там, где бы она хотела

16 июня 2023, 15:13 | Обновлено 16 июня 2023, 15:14
162
0
Павлюченкова пропустит травяной сезон, потому турниры не дали ей wild card
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Павлюченкова

Бывшая 11-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова в этом году не сыграет на травяных турнирах.

Российская теннисистка сообщила, что не получила wild card на травяные турниры, на которые рассчитывала, а по нынешнему рейтингу 115 она не может на них заявиться.

Павлюченкова уже дважды использовала защищенный рейтинг на турнирах Grand Slam (Australian Open и Ролан Гаррос), поэтому без уайлд-кард на Уимблдоне она сыграть не сможет.

Отметим, что Павлюченкова досрочно завершила прошлый сезон в мае из-за проблем с коленом. На Ролан Гаррос 2023 она дошла до 1/4 финала.

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Источник Instagram
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