Володько не смогла доиграть матч второго круга на турнире в Мадриде
Катерина лидировала в счете, но снялась
Украинская теннисистка Катерина Володько (№299 WTA) досрочно завершила выступления на хардовом 60-тысячнике ITF в Мадриде.
Во втором раунде соревнований украинка не смогла доиграть встречу с седьмой сеяной японкой Сакурой Хосоги (№253 WTA). Украинка снялась после пяти сыгранных геймов.
Мадрид. Второй круг
Катерина Володько (Украина) – Сакура Хосоги (Япония) – 3:2 (отказ)
Отметим, что в первом раунде Володько обыграла Каролу-Патрицию Беженару из Румынии.
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