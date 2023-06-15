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  4. Володько не смогла доиграть матч второго круга на турнире в Мадриде
ITF
15 июня 2023, 11:25 |
102
0

Володько не смогла доиграть матч второго круга на турнире в Мадриде

Катерина лидировала в счете, но снялась

15 июня 2023, 11:25 |
102
0
Володько не смогла доиграть матч второго круга на турнире в Мадриде
ITF. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько (№299 WTA) досрочно завершила выступления на хардовом 60-тысячнике ITF в Мадриде.

Во втором раунде соревнований украинка не смогла доиграть встречу с седьмой сеяной японкой Сакурой Хосоги (№253 WTA). Украинка снялась после пяти сыгранных геймов.

Мадрид. Второй круг
Катерина Володько (Украина) – Сакура Хосоги (Япония) – 3:2 (отказ)

Отметим, что в первом раунде Володько обыграла Каролу-Патрицию Беженару из Румынии.

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Катерина Володько (Бондаренко) ITF Мадрид Сакура Хосоги
Источник Sport.ua
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