Володько не смогла доиграть матч второго круга на турнире в Мадриде

Украинская теннисистка Катерина Володько (№299 WTA) досрочно завершила выступления на хардовом 60-тысячнике ITF в Мадриде.

Во втором раунде соревнований украинка не смогла доиграть встречу с седьмой сеяной японкой Сакурой Хосоги (№253 WTA). Украинка снялась после пяти сыгранных геймов.

Мадрид. Второй круг

Катерина Володько (Украина) – Сакура Хосоги (Япония) – 3:2 (отказ)

Отметим, что в первом раунде Володько обыграла Каролу-Патрицию Беженару из Румынии.