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  4. Лука МОДРИЧ: «Провели блестящий матч, как и хотели»
Лига конференций
15 июня 2023, 03:00 |
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Лука МОДРИЧ: «Провели блестящий матч, как и хотели»

Хорват – о победе над сборной Нидерландов

15 июня 2023, 03:00 |
30
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Лука МОДРИЧ: «Провели блестящий матч, как и хотели»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич дал оценку игре полуфинала Лиги наций УЕФА с командой Нидерландов (4:2 доп.время).

«Мы провели блестящий матч, как и хотели. Может быть, не в первые 20 минут, но мы становились все лучше и лучше. После гола Крамы (Крамарича. – прим.) играли на максимум и показали себя очень хорошо. Жаль, что пропустили гол на последней минуте, но затем мы снова показали свой характер в дополнительное время.

Мы не боялись, но это правда, что некоторые моменты могут повернуть ход матча в другое русло. Особенно тот гол в конце основного времени. Мы очень хорошо отреагировали, и тренер решил выпустить Петковича, который сыграл великолепно. Вся команда, от первого до последнего, провела отличный матч», – признался Модрич.

Напомним, Лука Модрич по итогам встречи Нидерланды – Хорватия был признан УЕФА лучшим игроком матча.

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Лука Модрич сборная Хорватии по футболу Лига наций сборная Нидерландов по футболу
Источник УЕФА
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