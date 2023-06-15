Лука МОДРИЧ: «Провели блестящий матч, как и хотели»

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич дал оценку игре полуфинала Лиги наций УЕФА с командой Нидерландов (4:2 доп.время).

«Мы провели блестящий матч, как и хотели. Может быть, не в первые 20 минут, но мы становились все лучше и лучше. После гола Крамы (Крамарича. – прим.) играли на максимум и показали себя очень хорошо. Жаль, что пропустили гол на последней минуте, но затем мы снова показали свой характер в дополнительное время.

Мы не боялись, но это правда, что некоторые моменты могут повернуть ход матча в другое русло. Особенно тот гол в конце основного времени. Мы очень хорошо отреагировали, и тренер решил выпустить Петковича, который сыграл великолепно. Вся команда, от первого до последнего, провела отличный матч», – признался Модрич.

Напомним, Лука Модрич по итогам встречи Нидерланды – Хорватия был признан УЕФА лучшим игроком матча.