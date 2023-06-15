«Футбольный интеллект поражает». Назван игрок матча Нидерланды – Хорватия

Пресс-служба Европейского футбольного союза сообщила, что хорватский полузащитник Лука Модрич признан лучшим игроком полуфинального матча Лиги наций между командами Нидерландов и Хорватии.

Поединок, который состоялся в Роттердаме, завершился победой балканцев в экстра-тайме со счетом 4:2.

Модрич стал автором одного из голов Хорватии, реализовав 11-метровый на 116 минуте.

«Фантастическое выступление. Он настоящий лидер команды и контролировал ритм игры. Его футбольный интеллект поражает», – сказано в оценке игры Модрича, которую дала ему группа экспертов УЕФА, отвечающая за определение лучшего игрока игр Лиги наций.

Сборная Хорватии, обыграв Нидерланды, в финале Лиги наций сыграет с победителем поединка Италия – Испания.