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Лига наций
15 июня 2023, 01:15 | Обновлено 15 июня 2023, 01:28
273
0

«Футбольный интеллект поражает». Назван игрок матча Нидерланды – Хорватия

Эксперты УЕФА отметили хорвата Луку Модричу

15 июня 2023, 01:15 | Обновлено 15 июня 2023, 01:28
273
0
«Футбольный интеллект поражает». Назван игрок матча Нидерланды – Хорватия
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Пресс-служба Европейского футбольного союза сообщила, что хорватский полузащитник Лука Модрич признан лучшим игроком полуфинального матча Лиги наций между командами Нидерландов и Хорватии.

Поединок, который состоялся в Роттердаме, завершился победой балканцев в экстра-тайме со счетом 4:2.

Модрич стал автором одного из голов Хорватии, реализовав 11-метровый на 116 минуте.

«Фантастическое выступление. Он настоящий лидер команды и контролировал ритм игры. Его футбольный интеллект поражает», – сказано в оценке игры Модрича, которую дала ему группа экспертов УЕФА, отвечающая за определение лучшего игрока игр Лиги наций.

Сборная Хорватии, обыграв Нидерланды, в финале Лиги наций сыграет с победителем поединка Италия – Испания.

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Лука Модрич Лига наций сборная Хорватии по футболу сборная Нидерландов по футболу
Источник УЕФА
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