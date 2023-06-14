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  4. Володько стартовала с уверенной победы на турнире ITF в Мадриде
ITF
14 июня 2023, 15:36 |
133
0

Володько стартовала с уверенной победы на турнире ITF в Мадриде

Катерина обыграла соперницу из Румынии

14 июня 2023, 15:36 |
133
0
Володько стартовала с уверенной победы на турнире ITF в Мадриде
ITF. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько (№299 WTA) успешно стартовала на хардовом 60-тысячнике ITF в Мадриде.

В первом раунде соревнований украинка переиграла Каролу-Патрицию Беженару из Румынии (№525 WTA).

Мадрид. Первый круг
Катерина Володько (Украина) – Карола-Патриция Беженару (Румыния) – 6:4, 6:3

Следующей соперницей украинки будет седьмая сеяная японка Сакура Хосоги (№253 WTA).

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Катерина Володько (Бондаренко) Карола-Патриция Беженару ITF Мадрид
Источник Sport.ua
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