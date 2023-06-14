ITF14 июня 2023, 15:36 |
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Володько стартовала с уверенной победы на турнире ITF в Мадриде
Катерина обыграла соперницу из Румынии
14 июня 2023, 15:36 |
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Украинская теннисистка Катерина Володько (№299 WTA) успешно стартовала на хардовом 60-тысячнике ITF в Мадриде.
В первом раунде соревнований украинка переиграла Каролу-Патрицию Беженару из Румынии (№525 WTA).
Мадрид. Первый круг
Катерина Володько (Украина) – Карола-Патриция Беженару (Румыния) – 6:4, 6:3
Следующей соперницей украинки будет седьмая сеяная японка Сакура Хосоги (№253 WTA).
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