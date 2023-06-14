Жорди АЛЬБА: «Я открыт ко всем предложениям»

Бывший защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба продолжает искать себе новую команду, находясь в статусе свободного агента.

«Я открыт ко всем предложениям, готов остаться и в Европе. Куда бы я не пошёл, всё будет хорошо, но перемены – это всегда непросто. Я хочу всё тщательно взвесить», - сказал Альба.

Напомним, фуллбек покинул «сине-гранатовых» по окончании сезона.