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Испания
14 июня 2023, 13:43 | Обновлено 14 июня 2023, 13:49
254
0

Жорди АЛЬБА: «Я открыт ко всем предложениям»

Опытный защитник намерен продолжать карьеру

14 июня 2023, 13:43 | Обновлено 14 июня 2023, 13:49
254
0
Жорди АЛЬБА: «Я открыт ко всем предложениям»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба продолжает искать себе новую команду, находясь в статусе свободного агента.

«Я открыт ко всем предложениям, готов остаться и в Европе. Куда бы я не пошёл, всё будет хорошо, но перемены – это всегда непросто. Я хочу всё тщательно взвесить», - сказал Альба.

Напомним, фуллбек покинул «сине-гранатовых» по окончании сезона.

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Жорди Альба
Источник The Guardian
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