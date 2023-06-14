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Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 04:23 | Обновлено 14 июня 2023, 04:53
119
0

Назначены судьи на решающие переходные матчи УПЛ

Матч между Вересом и запорожским Металлургом рассудит Дмитрий Бондаренко

14 июня 2023, 04:23 | Обновлено 14 июня 2023, 04:53
119
0
Назначены судьи на решающие переходные матчи УПЛ
ФК Верес. Дмитрий Бондаренко

Бригаду арбитров в матче плей-офф между ровенским Вересом и запорожским Металлургом за право выступать в УПЛ возглавит 39-летний Дмитрий Бондаренко из Одессы.

Этот поединок станет для него 4-м в сезоне при участии ровенчан. В предыдущих трех поединках Верес уступил Кривбассу (1:2), Колосу (0:1) и сыграл вничью с Движением (0:0).

Дмитрию Бондаренко будут помогать ассистенты Александр Павлинов и Виталий Сухин (оба – Одесса). Четвертый арбитр – Андрей Коваленко (Полтава). Наблюдатель арбитража: Евгений Геренда (Калуш). Делегат УАФ: Сергей Задорожняк (Черновцы).

Бригаду арбитров VAR возглавит Игорь Пасхал (Херсон). Ему помогут ассистент Александр Корнийко (Миргород) и наблюдатель Виктор Швецов (Одесса).

Матч Верес – Металлург состоится на стадионе Авангард в Ровно 14 июня в 13:00.

Комитет арбитров также назначил официальных лиц УАФ на матч плей-офф за право играть в УПЛ между командами ЛНЗ и Ингулец, который состоится на стадионе Центральный в Черкассах в среду 14 июня в 15:00.

Главный арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье), ассистенты арбитра – Владимир Жарий (Днепропетровская обл.) и Ярослав Трехлиб (Днепр), четвертый арбитр – Дмитрий Кривушкин (Харьков), наблюдатель арбитража УАФ – Алексей Деревинский (Хмельницкий).

На матче также будет работать система видеоассистента арбитра (VAR): Арбитр VAR – Денис Шурман (Киевская обл.), ассистент VAR – Владимир Высоцкий (Запорожье), наблюдатель VAR – Сергей Цымбал (Житомир)

Последний раз Ингулец встречался с Максимом Козыряцким в качестве главного арбитра еще в далеком 2020 году в матче против киевского Динамо в Кропивницком (0:2).

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Источник ФК Верес
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