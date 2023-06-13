WTA13 июня 2023, 22:45 |
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Ноттингем. Надежда Киченок вылетела из парного разряда
Украинка вместе с Алисией Росольской проиграли в первом раунде
13 июня 2023, 22:45 |
81
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Надежда Киченок вместе с Алисией Росольской вылетели из парного разряда травяного турнира WTA в Ноттингеме уже в первом раунде. Четвертый сеяный украино-польский дуэт в трех сетах проиграл тайваньско-китайскому дуэту Ван Сьен Ву/Линь Чжу. Матч продолжался 1 час и 30 минут.
1/8 финала
Надежда Киченок/Алисия Росольска – Ван Сьен Ву/Линь Чжу – 5:7, 6:1, 7:10
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