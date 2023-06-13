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  4. Ноттингем. Надежда Киченок вылетела из парного разряда
WTA
13 июня 2023, 22:45 |
81
0

Ноттингем. Надежда Киченок вылетела из парного разряда

Украинка вместе с Алисией Росольской проиграли в первом раунде

13 июня 2023, 22:45 |
81
0
Ноттингем. Надежда Киченок вылетела из парного разряда
WTA. Надежда Киченок

Надежда Киченок вместе с Алисией Росольской вылетели из парного разряда травяного турнира WTA в Ноттингеме уже в первом раунде. Четвертый сеяный украино-польский дуэт в трех сетах проиграл тайваньско-китайскому дуэту Ван Сьен Ву/Линь Чжу. Матч продолжался 1 час и 30 минут.

1/8 финала

Надежда Киченок/Алисия Росольска – Ван Сьен Ву/Линь Чжу – 5:7, 6:1, 7:10

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WTA Ноттингем Надежда Киченок Алисия Росольска
Источник Sport.ua
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