Ноттингем. Надежда Киченок вылетела из парного разряда

Надежда Киченок вместе с Алисией Росольской вылетели из парного разряда травяного турнира WTA в Ноттингеме уже в первом раунде. Четвертый сеяный украино-польский дуэт в трех сетах проиграл тайваньско-китайскому дуэту Ван Сьен Ву/Линь Чжу. Матч продолжался 1 час и 30 минут.

1/8 финала

Надежда Киченок/Алисия Росольска – Ван Сьен Ву/Линь Чжу – 5:7, 6:1, 7:10