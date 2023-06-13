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  4. Катерина Байндл – Гуйомар Маристани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
13 июня 2023, 10:39 |
93
0

Катерина Байндл – Гуйомар Маристани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на 125-тысячнике в Валенсии

13 июня 2023, 10:39 |
93
0
Катерина Байндл – Гуйомар Маристани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

13 июня украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 83) начнет выступления на грунтовом турнире серии WTA 125 в Валенсии (Испания).

В 1/16 финала соревнований украинка встретится с Гуйомар Маристани (Испания, WTA 345). Поединок состоится 4-м запуском на корте №5 после матча Кристиан – Таусон. Ориентировочное время начала встречи – 16:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

Победительница матча в следующем раунде сыграет против Марины Бассольс (WTA 130, Испания) или Чаро Банулс (Испания).

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Источник Sport.ua
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