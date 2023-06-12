ATP12 июня 2023, 11:15 |
143
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Энди МАРРЕЙ: «Дети всегда просят привезти трофей, у меня редко получается»
Британский теннисист – о выигрыше титула в Сурбитоне
12 июня 2023, 11:15 |
143
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Бывший лидер мирового рейтинга Энди Маррей (№43 ATP) прокомментировал выигрыш травяного челленджера в Сурбитоне.
«Травяные турниры выигрывать непросто, так что прекрасно взять еще один. Когда я уезжаю, дети всегда просят привезти трофей, и у меня редко получается. По-моему, они смотрели финал по телевизору. Сегодня я привезу трофей», – сказал Маррей.
Отметим, что британский теннисист стал самым возрастным победителем в истории травяных челленджеров.
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