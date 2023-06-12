Энди МАРРЕЙ: «Дети всегда просят привезти трофей, у меня редко получается»

Бывший лидер мирового рейтинга Энди Маррей (№43 ATP) прокомментировал выигрыш травяного челленджера в Сурбитоне.

«Травяные турниры выигрывать непросто, так что прекрасно взять еще один. Когда я уезжаю, дети всегда просят привезти трофей, и у меня редко получается. По-моему, они смотрели финал по телевизору. Сегодня я привезу трофей», – сказал Маррей.

Отметим, что британский теннисист стал самым возрастным победителем в истории травяных челленджеров.