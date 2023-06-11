Стали известны победители парного разряда на Ролан Гаррос 2023 среди мужчин
Тандем Додиг / Крайчек впервые выиграл французский мейджор
10 июня состоялся финал парного разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023 среди мужчин.
В матче за трофей сыграли дуэты Иван Додиг (Хорватия) / Остин Крайчек (США) и Сандер Жилле (Бельгия) / Йоран Флиген (Бельгия). Поединок завершился победой хорватско-бельгийского тандема в двух сетах за 1 час и 20 минут.
Ролан Гаррос 2023. Пары. Финал
Иван Додиг (Хорватия) / Остин Крайчек (США) – Сандер Жилле (Бельгия) / Йоран Флиген (Бельгия) – 6:3, 6:1
Для Додига и Крайчека это первый общий титул на турнирах Grand Slam. В 2022 году они также играли в финале французского мейджора, но тогда уступили паре Марсело Аревало / Жан-Жюльен Ройер.
Для Додига этот трофей стал седьмым на турнирах Grand Slam (третий в парном разряде), а Крайчек впервые одержал победу на соревнованиях такого уровня.
CHAMPIONS 🇺🇸🏆🇭🇷#RolandGarros pic.twitter.com/zPtIWHR2Pu— Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2023
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