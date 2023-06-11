Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стали известны победители парного разряда на Ролан Гаррос 2023 среди мужчин
Ролан Гаррос
11 июня 2023, 05:10 |
71
0

Стали известны победители парного разряда на Ролан Гаррос 2023 среди мужчин

Тандем Додиг / Крайчек впервые выиграл французский мейджор

11 июня 2023, 05:10 |
71
0
Стали известны победители парного разряда на Ролан Гаррос 2023 среди мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Остин Крайчек и Иван Додиг

10 июня состоялся финал парного разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023 среди мужчин.

В матче за трофей сыграли дуэты Иван Додиг (Хорватия) / Остин Крайчек (США) и Сандер Жилле (Бельгия) / Йоран Флиген (Бельгия). Поединок завершился победой хорватско-бельгийского тандема в двух сетах за 1 час и 20 минут.

Ролан Гаррос 2023. Пары. Финал

Иван Додиг (Хорватия) / Остин Крайчек (США) – Сандер Жилле (Бельгия) / Йоран Флиген (Бельгия) – 6:3, 6:1

Для Додига и Крайчека это первый общий титул на турнирах Grand Slam. В 2022 году они также играли в финале французского мейджора, но тогда уступили паре Марсело Аревало / Жан-Жюльен Ройер.

Для Додига этот трофей стал седьмым на турнирах Grand Slam (третий в парном разряде), а Крайчек впервые одержал победу на соревнованиях такого уровня.

По теме:
Стали известны чемпионы Ролан Гаррос в парном мужском разряде
Стали известны победители Ролан Гаррос в миксте
Младенович и Додиг – чемпионы Australian Open в миксте
Иван Додиг Йоран Флиген Сандер Жилле Остин Крайчек
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бразилия повержена! Украина по пенальти обыграла чемпионов мира по socca
Другие виды | 10 июня 2023, 19:23 45
Бразилия повержена! Украина по пенальти обыграла чемпионов мира по socca
Бразилия повержена! Украина по пенальти обыграла чемпионов мира по socca

В полуфинале 11 июня сине-желтые сыграют против сборной Хорватии

ФОТО. Мы все равно победим! Калинина опубликовала эмоциональный пост
Теннис | 09 июня 2023, 23:05 3
ФОТО. Мы все равно победим! Калинина опубликовала эмоциональный пост
ФОТО. Мы все равно победим! Калинина опубликовала эмоциональный пост

Ангелина поделилась фотографиями и историей из детства, которое провела в Новой Каховке

Есть требл. Манчестер Сити победил Интер в финале Лиги чемпионов
Футбол | 10.06.2023, 23:56
Есть требл. Манчестер Сити победил Интер в финале Лиги чемпионов
Есть требл. Манчестер Сити победил Интер в финале Лиги чемпионов
Свёнтек в третий раз за четыре года выиграла Ролан Гаррос
Теннис | 10.06.2023, 19:00
Свёнтек в третий раз за четыре года выиграла Ролан Гаррос
Свёнтек в третий раз за четыре года выиграла Ролан Гаррос
Отец Реброва: «Не могу понять, что с Мудриком»
Футбол | 10.06.2023, 16:19
Отец Реброва: «Не могу понять, что с Мудриком»
Отец Реброва: «Не могу понять, что с Мудриком»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стал известен штаб Маркевича в Карпатах
Стал известен штаб Маркевича в Карпатах
10.06.2023, 12:46 3
Футбол
Гвоздик назвал главную ошибку во время подготовки к бою против Бетербиева
Гвоздик назвал главную ошибку во время подготовки к бою против Бетербиева
09.06.2023, 14:35 1
Бокс
Манчестер Сити – Интер – 1:0. Родри принес трофей ЛЧ. Видео гола и обзор
Манчестер Сити – Интер – 1:0. Родри принес трофей ЛЧ. Видео гола и обзор
10.06.2023, 23:59 3
Футбол
КОСЕНКО: «Группа равная, все 4 команды – одного уровня. Будет интересно»
КОСЕНКО: «Группа равная, все 4 команды – одного уровня. Будет интересно»
09.06.2023, 06:31
Футбол
Вратарь поймал кураж. Украина обыграла Марокко и вышла в 1/4 финала ЧМ
Вратарь поймал кураж. Украина обыграла Марокко и вышла в 1/4 финала ЧМ
09.06.2023, 20:40 13
Другие виды
Суперматч на Ролан Гаррос 2023. Джокович обыграл Алькараса и вышел в финал
Суперматч на Ролан Гаррос 2023. Джокович обыграл Алькараса и вышел в финал
09.06.2023, 19:27 5
Теннис
ВИДЕО. Оккупанты признались, кто взорвал Каховскую ГЭС
ВИДЕО. Оккупанты признались, кто взорвал Каховскую ГЭС
10.06.2023, 00:05 4
Война
Кипрский клуб близок к подписанию форварда Динамо
Кипрский клуб близок к подписанию форварда Динамо
10.06.2023, 09:54 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности