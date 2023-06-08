Катерина Байндл – Дарья Астахова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 июня украинская теннисистка Катерина Байндл (№83 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире серии WTA 125 в Макарске (Хорватия).

Во втором круге основы украинка сыграет с Дарьей Астаховой (№202 WTA). Встерча состоится после матча Булгару – Парри. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки не играли между собой.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Ребекки Шрамковой (№222 WTA) или Пейтон Стернс (№69 WTA).

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