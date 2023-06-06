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Ролан Гаррос
06 июня 2023, 17:46 | Обновлено 06 июня 2023, 18:21
2582
5

СВИТОЛИНА: «Не собираюсь продавать свою страну ради симпатий зрителей»

Украинская теннисистка – о недовольство болельщиков в Париже

06 июня 2023, 17:46 | Обновлено 06 июня 2023, 18:21
2582
5
СВИТОЛИНА: «Не собираюсь продавать свою страну ради симпатий зрителей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала тот факт, что Арина Соболенко дважды отказывалась от пресс-конференций на Ролан Гаррос. Также украинка отреагировала на недовольство зрителей в Париже на то, что она не захотела жать руку Соболенко после матча.

«Все должны быть равны. Например, почему Наоми Осаку тогда оштрафовали, а в этот раз игрока, пропускающего пресс-конференцию, не штрафуют? Если бы Наоми тогда не оштрафовали, то ситуация была бы другой. Но все должны быть равны.

Мне тоже задавали сложные вопросы – например, про Новака и его заявления о Косово. Я не прячусь.

Я не очень обращаю внимание на свист с трибун. Я не доллар, чтобы всем нравиться. У меня есть моя позиция и я ее придерживаюсь. Я не собираюсь продавать свою страну ради симпатий зрителей», – сказала Свитолина.

Отметим, что в 2021 году на тот момент вторая ракетка мира Наоми Осака отказалась приходить на пресс-конференцию после победы в матче первого тура Ролан Гаррос и была оштрафована на $15,000.

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Источник Sport.ua
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sirjoga
Молодчина!
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+8
Elis
Все дуже правильно і достойно сказала. 
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+4
Viktor Savchuk
Еліна мені подобається все більше і більше. Коментар топ, особливо про " - Я не долар щоб усім подобатись..". Краще і не скажеш!🤗 👍
Ответить
+3
Kovalchuk
 Уважуха по полной, нехер свинособаке давать руку чтоб она её загадила  
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+2
SuperMario
Может это будет как то жестоко,но когда наши играют с соболенко и когда та выходит к сетке,мне так хочется,что бы по ней лупили "случайно",а что это спорт всякое бывает..
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+1
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