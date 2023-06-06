СВИТОЛИНА: «Не собираюсь продавать свою страну ради симпатий зрителей»

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала тот факт, что Арина Соболенко дважды отказывалась от пресс-конференций на Ролан Гаррос. Также украинка отреагировала на недовольство зрителей в Париже на то, что она не захотела жать руку Соболенко после матча.

«Все должны быть равны. Например, почему Наоми Осаку тогда оштрафовали, а в этот раз игрока, пропускающего пресс-конференцию, не штрафуют? Если бы Наоми тогда не оштрафовали, то ситуация была бы другой. Но все должны быть равны.

Мне тоже задавали сложные вопросы – например, про Новака и его заявления о Косово. Я не прячусь.

Я не очень обращаю внимание на свист с трибун. Я не доллар, чтобы всем нравиться. У меня есть моя позиция и я ее придерживаюсь. Я не собираюсь продавать свою страну ради симпатий зрителей», – сказала Свитолина.

Отметим, что в 2021 году на тот момент вторая ракетка мира Наоми Осака отказалась приходить на пресс-конференцию после победы в матче первого тура Ролан Гаррос и была оштрафована на $15,000.