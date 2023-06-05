Соболенко снова отказалась давать пресс-конференцию, но похвалила Свитолину

Вторая ракетка мира Арина Соболенко из беларуси отказалась проводить открытую пресс-конференцию после победы над Слоан Стивенс (7:6, 6:4) в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

Арина дала комментарий официальному представителю WTA, в котором похвалила украинку Элину Свитолину:

«Это был хороший матч для игры на глиняном корте. Если ты можешь пройти через такой матч, то можешь пройти через все, что угодно. Тяжелый, очень тяжелый матч.

Много мячей возвращалось назад, было сложно выигрывать розыгрыши. Мне все время приходилось искать идеальный удар, чтобы завершить розыгрыш, это было непросто.

Свитолина играет в очень хороший теннис здесь, в Париже, хорошо двигается. Это еще один игрок, который будет много бегать и возвращать мячи. Мне просто нужно быть терпеливой и ждать идеального удара, чтобы завершать розыгрыши».

В четвертьфинале Ролан Гаррос Свитолина сыграет против Соболенко.

Ранее Арина уже отказывалась от открытого общения со СМИ, аргументировав это тем, что беспокоится о своем психологическом здоровье.