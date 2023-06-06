Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УЕФА дисквалифицирует Моуриньо на 3-4 матча
Лига Европы
06 июня 2023, 12:56 |
509
1

УЕФА дисквалифицирует Моуриньо на 3-4 матча

Энтони Тейлор наказания не получит

06 июня 2023, 12:56 |
509
1
УЕФА дисквалифицирует Моуриньо на 3-4 матча
УЕФА. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» получит дисквалификацию на 3-4 матча от УЕФА за критику арбитра финала Лиги Европы Энтони Тейлора. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Также издание опровергает информацию о том, что Тейлор будет отстранен от работы из-за неудовлетворительного судейства.

В УЕФА удовлетворены работой рефери. Более того: президент УЕФА Александер Чеферин в знак поддержки пригласил Тейлора в Стамбул на совместный просмотр финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» (10 июня).

По теме:
Разногласия улажены. Моуриньо останется в Роме
5 клубов. Когда Шахтер, Заря, Днепр-1, Динамо и Ворскла начинают еврокубки
ВИДЕО. Жест Моуриньо фанатам Ромы. Особенный остается в Риме?
Рома Рим Жозе Моуриньо Энтони Тейлор УЕФА Александер Чеферин Лига Европы Севилья - Рома
Источник La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уйдет из Полесья? Юрий Максимов согласился возглавить клуб Второй лиги
Футбол | 05 июня 2023, 22:43 4
Уйдет из Полесья? Юрий Максимов согласился возглавить клуб Второй лиги
Уйдет из Полесья? Юрий Максимов согласился возглавить клуб Второй лиги

Максимов недавно начал работать спортивным директором житомирского клуба

Маркевичу не нужны? Хобленко и Горбунов покинут Карпаты
Футбол | 06 июня 2023, 13:25 0
Маркевичу не нужны? Хобленко и Горбунов покинут Карпаты
Маркевичу не нужны? Хобленко и Горбунов покинут Карпаты

Оба играли на правах аренды

Что случилось с Цуренко? У Леси меряли давление в медицинском тайм-ауте
Теннис | 05.06.2023, 22:23
Что случилось с Цуренко? У Леси меряли давление в медицинском тайм-ауте
Что случилось с Цуренко? У Леси меряли давление в медицинском тайм-ауте
Владислав ВАНАТ: «Первый сезон в Динамо прошел неплохо»
Футбол | 06.06.2023, 09:14
Владислав ВАНАТ: «Первый сезон в Динамо прошел неплохо»
Владислав ВАНАТ: «Первый сезон в Динамо прошел неплохо»
Минус Цуренко. Определены все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос
Теннис | 05.06.2023, 23:03
Минус Цуренко. Определены все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос
Минус Цуренко. Определены все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
India Life
В УЕФА любят лысых судей (в знак поддержки Инфантильного)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Технический казус, бессмысленная случайность. Заря готова к техпоражению
Технический казус, бессмысленная случайность. Заря готова к техпоражению
04.06.2023, 20:34 12
Футбол
Свитолина в 7-й раз обыграла Касаткину и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос
Свитолина в 7-й раз обыграла Касаткину и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос
04.06.2023, 19:57 125
Теннис
Дэвид БЕКХЭМ: «Только один клуб может быть первым в плане требла»
Дэвид БЕКХЭМ: «Только один клуб может быть первым в плане требла»
04.06.2023, 15:35
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Карим Бензема покидает мадридский Реал
ОФИЦИАЛЬНО. Карим Бензема покидает мадридский Реал
04.06.2023, 13:05 6
Футбол
Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос
Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос
04.06.2023, 23:12 35
Теннис
Соболенко снова отказалась давать пресс-конференцию, но похвалила Свитолину
Соболенко снова отказалась давать пресс-конференцию, но похвалила Свитолину
05.06.2023, 11:05 4
Теннис
Австрия или Швейцария? Суркис рассказал, кто покинет киевское Динамо
Австрия или Швейцария? Суркис рассказал, кто покинет киевское Динамо
05.06.2023, 22:05 6
Футбол
Свитолина и Цуренко установили национальный рекорд на Ролан Гаррос
Свитолина и Цуренко установили национальный рекорд на Ролан Гаррос
04.06.2023, 08:45 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности