УЕФА дисквалифицирует Моуриньо на 3-4 матча

Главный тренер «Ромы» получит дисквалификацию на 3-4 матча от УЕФА за критику арбитра финала Лиги Европы Энтони Тейлора. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Также издание опровергает информацию о том, что Тейлор будет отстранен от работы из-за неудовлетворительного судейства.

В УЕФА удовлетворены работой рефери. Более того: президент УЕФА Александер Чеферин в знак поддержки пригласил Тейлора в Стамбул на совместный просмотр финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» (10 июня).