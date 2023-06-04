В Риме будут довольны. УЕФА может надолго отстранить Тейлора от судейства

Английский арбитр Энтони Тейлор может быть надолго отстранен УЕФА от работы на международных матчах. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Работой Тейлора на финале Лиги Европы оказались недовольны не только фанаты «Ромы», но и в УЕФА. Речь идет прежде всего о старшем офицере УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти.

Учитывая возраст Тейлора (45 лет), не исключено, что финал Лиги Европы между «Ромой» и «Севильей» был его последним крупным международным матчем.