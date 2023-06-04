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Лига Европы
04 июня 2023, 16:03 | Обновлено 04 июня 2023, 16:11
1581
1

В Риме будут довольны. УЕФА может надолго отстранить Тейлора от судейства

Работу англичанина считают неудовлетворительной

04 июня 2023, 16:03 | Обновлено 04 июня 2023, 16:11
1581
1
В Риме будут довольны. УЕФА может надолго отстранить Тейлора от судейства
ФИФА. Энтони Тейлор

Английский арбитр Энтони Тейлор может быть надолго отстранен УЕФА от работы на международных матчах. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Работой Тейлора на финале Лиги Европы оказались недовольны не только фанаты «Ромы», но и в УЕФА. Речь идет прежде всего о старшем офицере УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти.

Учитывая возраст Тейлора (45 лет), не исключено, что финал Лиги Европы между «Ромой» и «Севильей» был его последним крупным международным матчем.

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Энтони Тейлор УЕФА Роберто Розетти Севилья - Рома
Источник Corriere dello Sport
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Комментарии 1
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Выталкиватель парашутистов
Мечтать не вредно... А как это Розетти может решать судьбу арбитра, если он ИТАЛЬЯНЕЦ, который заинтересован в том, чтобы наказать арбитра? Журналисты, включайте мозги, когда начинаете высасывать такие вещи с пальца... Угомонитесь...
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