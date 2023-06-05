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Украина. Премьер лига
05 июня 2023, 23:05 | Обновлено 05 июня 2023, 23:12
709
0

Селезнев сделал дубль на тренировке перед прощальным матчем

Артем Милевский наблюдал за тренировкой со скамейки запасных

05 июня 2023, 23:05 | Обновлено 05 июня 2023, 23:12
709
0
Селезнев сделал дубль на тренировке перед прощальным матчем
FH. Евгений Селезнев

На стадионе «Автомобилист» в Ужгороде 5 июня состоялась предматчевая тренировка в преддверии прощального матча форварда Евгения Селезнева.

В тренировке приняли участие футболисты, которые сыграют в прощальной игре украинского форварда. Команды играли в красных и салатовых манишках.

За красных играли: Артем Федецкий, Александр Алиев, Евгений Селезнев и другие. За салатовых: Михаил Кополовец, Давид Касаткин «Химик», Валерий Федорчук, Василий Максимив, Александр Рыбка. Роль судьи выполнял Алексей Михайличенко.

Двухсторонняя игра завершилась вничью (4:4). Дублем отличился Евгений Селезнев, один гол в свой актив записал Михаил Кополовец. Артем Милевский наблюдал за тренировкой со скамейки запасных.

Прощальный матч Евгения Селезнева пройдет 6 июня в 17:00 на стадионе «Авангард» в Ужгороде.

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Евгений Селезнев прощальный матч Минай Михаил Кополовец Артем Милевский Артем Федецкий Александр Алиев Валерий Федорчук Александр Рыбка Алексей Михайличенко
Источник Трибуна
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