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Украина. Премьер лига
06 июня 2023, 00:23 | Обновлено 06 июня 2023, 00:32
233
0

СЕЛЕЗНЕВ: «Цель – сбор денег для армии. Верю, что сыграю на Донбасс-Арене»

6 июня в 17:00 на «Авангарде» в Ужгороде пройдет прощальный матч Евгения

06 июня 2023, 00:23 | Обновлено 06 июня 2023, 00:32
233
0
СЕЛЕЗНЕВ: «Цель – сбор денег для армии. Верю, что сыграю на Донбасс-Арене»
ФК Минай. Евгений Селезнев

6 июня в 17:00 на стадионе «Авангард» в Ужгороде пройдет прощальный матч Евгения Селезнева.

Один из лучших бомбардиров в истории УПЛ сыграет с друзьями с целью собрать средства для ВСУ. В преддверии матча Евгений Селезнев провел пресс-конференцию, после которой участники предстоящего матча провели открытую тренировку.

Евгений Селезнев: «Я объяснил участникам матча, для чего это все. Цель – вместе со всеми собрать деньги на армию. Это моя последняя игра, так оно и есть. И я понимаю, что можно собрать большую сумму. Я хочу ее собрать, чтобы максимально помочь ВСУ. Вот это была идея, которая понемногу и воплощается в жизнь.

Этот матч больше направлен на ребят. Я хочу сказать, что они были со мной, когда я играл, они посещали еврокубки, матчи сборной. А теперь хочу показать, что я вместе с ними. И буду делать все, что могу, чтобы помогать им.

В Азове у меня очень много друзей. Очень много молодых ребят, защищающих нашу страну. Благодаря им я сейчас здесь и могу сейчас свободно дышать. Последний матч – на Донбасс-Арене? Хочу верить в это. Так и будет. Донбасс – это мой родной край. Я очень скучал по нему. Дай Бог, что так будет.

В Украине нет традиции прощальных матчей? Так просто сложилось. Я чувствую, что могу собрать большую сумму в спорте – и я хочу это сделать. Это матч для ВСУ, подчеркиваю. Я могу это сделать, я поставил себе такую задачу. И я это сделаю».

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Евгений Селезнев прощальный матч благотворительные матчи Донбасс Арена Вооруженные силы Украины российско-украинская война
Источник UA-Football
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