Селезнев рассказал, кто не сможет приехать на его прощальный матч

Чемпион Украины, обладатель Кубка УЕФА, финалист Лиги Европы и один из лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины 37-летний Евгений Селезнев рассказал о благотворительном матче, который станет для него прощальным.

«Я общался с Андреем Николаевичем Шевченко, он сейчас в Украине, но скоро уезжает. Я его пригласил на свой прощальный матч и он взял время для размышлений. Сегодня мы снова пообщались, у него не получается приехать, но он передает приветы. В моем прощальном матче будут играть те люди, с которыми я проходил определенный этап своей карьеры.

Главная цель прощального матча – собрать много денег. Я достигну этой цели. Я не продаю билеты, вход будет свободный. Приходите и поддержите. Я собрал не стопроцентный состав. Зинченко, Мудрик, Малиновский, Шевченко, Усик не смогут приехать. Жду еще решения Сергея Станиславовича Реброва. Я его очень уважаю. Он легенда, как и Максим Шацких. Я буду благодарен, если они приедут», – сказал Селезнев.

Матч состоится 6 июня на ужгородском «Авангарде».