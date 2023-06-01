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Украина. Премьер лига
01 июня 2023, 17:20 | Обновлено 01 июня 2023, 17:21
813
1

Селезнев рассказал, кто не сможет приехать на его прощальный матч

Евгению отказали некоторый звезды и легенды спорта

01 июня 2023, 17:20 | Обновлено 01 июня 2023, 17:21
813
1
Селезнев рассказал, кто не сможет приехать на его прощальный матч
УАФ. Андрей Шевченко и Евгений Селезнев

Чемпион Украины, обладатель Кубка УЕФА, финалист Лиги Европы и один из лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины 37-летний Евгений Селезнев рассказал о благотворительном матче, который станет для него прощальным.

«Я общался с Андреем Николаевичем Шевченко, он сейчас в Украине, но скоро уезжает. Я его пригласил на свой прощальный матч и он взял время для размышлений. Сегодня мы снова пообщались, у него не получается приехать, но он передает приветы. В моем прощальном матче будут играть те люди, с которыми я проходил определенный этап своей карьеры.

Главная цель прощального матча – собрать много денег. Я достигну этой цели. Я не продаю билеты, вход будет свободный. Приходите и поддержите. Я собрал не стопроцентный состав. Зинченко, Мудрик, Малиновский, Шевченко, Усик не смогут приехать. Жду еще решения Сергея Станиславовича Реброва. Я его очень уважаю. Он легенда, как и Максим Шацких. Я буду благодарен, если они приедут», – сказал Селезнев.

Матч состоится 6 июня на ужгородском «Авангарде».

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Источник Футбол 2.0
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Селезневым, кормильцем, никто себя пятнать не хочет. Максимум кто не откажет - это Леоненко! 
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