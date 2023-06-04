Польша04 июня 2023, 15:59 | Обновлено 04 июня 2023, 16:08
959
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Евгений КОНОПЛЯНКА: «Открыт для предложений из всех стран»
Украинский вингер ищет новый клуб
04 июня 2023, 15:59 | Обновлено 04 июня 2023, 16:08
959
6
33-летний украинский полузащитник Евгений Коноплянка прокомментировал уход из польской «Краковии» на правах свободного агента.
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«Сейчас я открыт для предложений из всех стран и, соответственно, польских клубов. Поэтому на данный момент я ничего не прогнозирую», - сказал Коноплянка.
Коноплянка выступал за «Краковию» с февраля 2022 года. Суммарно провел 38 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
Напомним, в «Краковии» рассказали, почему ушел Коноплянка.
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Комментарии 6
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Може в ЗСУ?
Женя,навіщо тобі ті "страни",в нашому селі є команда, є гравці твого віку,є і під 65,за виграш дають 2 відра товчі і відро пшениці.Як ніхто не візьме приїзжай,тут лавку гріти не будеш,череду пожинеш.
в другій половині команд УПЛ стоячка зіграє на раз , а так непотріб .
В Пєрдів хіба що..
Из всех стран? Т.е. даже в Рашку не побрезгуешь?
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