Евгений КОНОПЛЯНКА: «Открыт для предложений из всех стран»

33-летний украинский полузащитник Евгений Коноплянка прокомментировал уход из польской «Краковии» на правах свободного агента.

«Сейчас я открыт для предложений из всех стран и, соответственно, польских клубов. Поэтому на данный момент я ничего не прогнозирую», - сказал Коноплянка.

Коноплянка выступал за «Краковию» с февраля 2022 года. Суммарно провел 38 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

Напомним, в «Краковии» рассказали, почему ушел Коноплянка.