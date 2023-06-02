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  4. В Краковии рассказали, почему ушел Коноплянка
Польша
02 июня 2023, 16:04 |
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0

В Краковии рассказали, почему ушел Коноплянка

Украинский вингер стал свободным агентом

02 июня 2023, 16:04 |
999
0
В Краковии рассказали, почему ушел Коноплянка
ФК Краковия. Евгений Коноплянка

Менеджмент «Краковии» в лице спортивного директора Штефана Маевски и вице-президента Филипа Трубальски провел встречу с болельщиками клуба, на которой обсуждались выступления команды в нынешнем сезоне.

В ходе встречи были вопросы и по поводу кадровых решений в команде, в том числе ухода Евгения Коноплянки, с которым не продлили контракт. Руководство «Краковии» ответило, что такое решение было принято поскольку Коноплянка не оправдал ожиданий клуба.

Коноплянка выступал за «Краковию» с февраля 2022 года. Суммарно провел 38 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

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Краковия Евгений Коноплянка
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