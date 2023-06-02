В Краковии рассказали, почему ушел Коноплянка

Менеджмент «Краковии» в лице спортивного директора Штефана Маевски и вице-президента Филипа Трубальски провел встречу с болельщиками клуба, на которой обсуждались выступления команды в нынешнем сезоне.

В ходе встречи были вопросы и по поводу кадровых решений в команде, в том числе ухода Евгения Коноплянки, с которым не продлили контракт. Руководство «Краковии» ответило, что такое решение было принято поскольку Коноплянка не оправдал ожиданий клуба.

Коноплянка выступал за «Краковию» с февраля 2022 года. Суммарно провел 38 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 ассиста.