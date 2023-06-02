Леся Цуренко – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда Ролан Гаррос
3 июня украинская теннисистка Леся Цуренко (№66 WTA) продолжит выступления в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В третьем раунде основы украинка сразится против Бьянки Андрееску из Канады (№42 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте имени Симон Матье после матча Александрова – Хаддад Майя. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли дважды, украинки выиграла оба раза после снятий соперницы.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против Иги Свёнтек (№1 WTA) или Ван Сиюй (№80 WTA).
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