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  4. Радукану сообщила о завершении сотрудничества с тренером
Ролан Гаррос
01 июня 2023, 17:05 | Обновлено 01 июня 2023, 17:06
176
0

Радукану сообщила о завершении сотрудничества с тренером

Британка снова без тренера

01 июня 2023, 17:05 | Обновлено 01 июня 2023, 17:06
176
0
Радукану сообщила о завершении сотрудничества с тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану сообщила о завершении сотрудничества с тренером Себастьяном Саксом.

«Мне очень нравился тренерский стиль Себа и работа с ним, очень жаль, что обстоятельства для нас обоих сложились так, что мы не сможем продолжать сотрудничество.

Желаю Себу всего самого наилучшего в будущем», – написала Радукану в твиттере.

Сакс известен работой с олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич, экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко и Юлией Гёргес.

Ранее Радукану перенесла операции на кистях обеих рук и на голеностопе.

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Эмма Радукану Себастьян Сакс
Источник Twitter
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