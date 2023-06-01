Ролан Гаррос01 июня 2023, 17:05 | Обновлено 01 июня 2023, 17:06
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Радукану сообщила о завершении сотрудничества с тренером
Британка снова без тренера
01 июня 2023, 17:05 | Обновлено 01 июня 2023, 17:06
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Чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану сообщила о завершении сотрудничества с тренером Себастьяном Саксом.
«Мне очень нравился тренерский стиль Себа и работа с ним, очень жаль, что обстоятельства для нас обоих сложились так, что мы не сможем продолжать сотрудничество.
Желаю Себу всего самого наилучшего в будущем», – написала Радукану в твиттере.
Сакс известен работой с олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич, экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко и Юлией Гёргес.
Ранее Радукану перенесла операции на кистях обеих рук и на голеностопе.
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