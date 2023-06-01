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Ролан Гаррос
01 июня 2023, 02:43 |
117
0

Леся Цуренко – Лорен Дэвис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го раунда Ролан Гаррос 2023

01 июня 2023, 02:43 |
117
0
Леся Цуренко – Лорен Дэвис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

1 июня украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 66) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

Во 2-м раунде Ролан Гаррос украинка сыграет с Лорен Дэвис (WTA 52) из США. Поединок состоится 4-м запуском на корте №7 после матча Хирон – Легечка. Ориентировочное время начала встречи – 17:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли между собой 1 раз. Победу одержала Цуренко.

В следующем раунде французского мейджора победительница матча встретится с Бьянкой Андресску (Канада, WTA 42) или Эммой Наварро (США, WTA 75).

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Леся Цуренко Лорен Дэвис Ролан Гаррос 2023 смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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