Леся Цуренко – Лорен Дэвис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 июня украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 66) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

Во 2-м раунде Ролан Гаррос украинка сыграет с Лорен Дэвис (WTA 52) из США. Поединок состоится 4-м запуском на корте №7 после матча Хирон – Легечка. Ориентировочное время начала встречи – 17:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли между собой 1 раз. Победу одержала Цуренко.

В следующем раунде французского мейджора победительница матча встретится с Бьянкой Андресску (Канада, WTA 42) или Эммой Наварро (США, WTA 75).

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