Надежда Киченок завершила выступления на Ролан Гаррос 2023
Украинка и Анна-Лена Фридзам уступили Ингрид Нил и У Фансень
Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.
Украинка вместе с Анной-Леной Фридзам (Германия) уступили в первом раунде парного турнира тандему Ингрид Нил (Эстония) / У Фансень в трех партиях за 2 часа и 18 минут.
Ролан Гаррос 2023. Пары. 1/32 финала
Ингрид Нил (Эстония) / У Фансень (Китайский Тайбэй) – Анна-Лена Фридзам (Германия) / Надежда Киченок (Украина) – 6:7 (2:7), 6:4, 6:3
Киченок в 9-й раз выступила в парном разряде на французском мейджоре. Лучшим результатом украинки на Ролан Гаррос является 2-й раунд.
В следующем раунде Ингрид Нил / У Фансень встретятся с победительницами матча Сара Еррани / Бетани Маттек-Сэндс – Лейла Фернандес / Тейлор Таунсенд.
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