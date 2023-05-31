Надежда Киченок завершила выступления на Ролан Гаррос 2023

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

Украинка вместе с Анной-Леной Фридзам (Германия) уступили в первом раунде парного турнира тандему Ингрид Нил (Эстония) / У Фансень в трех партиях за 2 часа и 18 минут.

Ролан Гаррос 2023. Пары. 1/32 финала

Ингрид Нил (Эстония) / У Фансень (Китайский Тайбэй) – Анна-Лена Фридзам (Германия) / Надежда Киченок (Украина) – 6:7 (2:7), 6:4, 6:3

Киченок в 9-й раз выступила в парном разряде на французском мейджоре. Лучшим результатом украинки на Ролан Гаррос является 2-й раунд.

В следующем раунде Ингрид Нил / У Фансень встретятся с победительницами матча Сара Еррани / Бетани Маттек-Сэндс – Лейла Фернандес / Тейлор Таунсенд.