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Ролан Гаррос
31 мая 2023, 14:32 | Обновлено 31 мая 2023, 14:33
548
5

Надежда Киченок завершила выступления на Ролан Гаррос 2023

Украинка и Анна-Лена Фридзам уступили Ингрид Нил и У Фансень

31 мая 2023, 14:32 | Обновлено 31 мая 2023, 14:33
548
5
Надежда Киченок завершила выступления на Ролан Гаррос 2023
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

Украинка вместе с Анной-Леной Фридзам (Германия) уступили в первом раунде парного турнира тандему Ингрид Нил (Эстония) / У Фансень в трех партиях за 2 часа и 18 минут.

Ролан Гаррос 2023. Пары. 1/32 финала

Ингрид Нил (Эстония) / У Фансень (Китайский Тайбэй) – Анна-Лена Фридзам (Германия) / Надежда Киченок (Украина) – 6:7 (2:7), 6:4, 6:3

Киченок в 9-й раз выступила в парном разряде на французском мейджоре. Лучшим результатом украинки на Ролан Гаррос является 2-й раунд.

В следующем раунде Ингрид Нил / У Фансень встретятся с победительницами матча Сара Еррани / Бетани Маттек-Сэндс – Лейла Фернандес / Тейлор Таунсенд.

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Надежда Киченок Анна-Лена Фридзам Ингрид Нил Ролан Гаррос 2023 У Фансень
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Andrey_1992
ну тут всеодно, вся надія у парах на Люду
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Muskrat2
Костючка знову в змішаних парах. 
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