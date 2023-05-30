Элина СВИТОЛИНА: «Сейчас я мама. Я не игрок первой десятки или двадцатки»
Украинка поделилась эмоциями после успешного старта на Ролан Гаррос 2023
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 191) поделилась мыслями после успешного старта на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023:
– Элина, великолепная победа в первом круге, и вы в отличной форме после вашей победы в Страсбурге. Насколько вы в восторге от возвращения на турнир Grand Slam?
– Да, я очень рада, что выиграла титул, что вернулась. Победа на турнире – лучшей подготовки к мейджору и быть не могло. Я показала отличный теннис в Страсбурге и конечно, сегодня также с моей стороны была хорошая игра. Очень качественная и уверенная победа.
– Чувствуете ли вы себя иначе по сравнению с тем, когда вы сделали паузу год назад? Есть ли что-то конкретное, что вы сейчас делаете иначе, или вам кажется, что вы никогда и не покидали Тур?
– Что ж, почти все иначе. Во-первых, у меня сейчас другая команда. Сейчас я мама. Я не игрок первой десятки или первой двадцатки, я за пределами первой сотни рейтинга, я где-то в топ-200 после Страсбурга. Также меньше давления, я бы сказала, потому что сейчас я только зарабатываю очки, возвращаюсь на этот уровень, возвращаюсь к соревнованиям. Поэтому все для меня как-то и по-старому, и по-новому. Это смесь разных ощущений, но именно сейчас я хочу насладиться каждой возможностью на каждом турнире. Просто играть в хороший теннис. Стараться получить удовольствие, а потом, посмотрим, как пойдет.
– Хочу спросить о вашем физическом состоянии, как вы чувствуете себя по сравнению с тем временем, когда вы были на пике вашей игры?
– Сейчас я чувствую себя прекрасно. Мне кажется, я в хорошей физической форме. Я много работала в зале с моей командой, чтобы быть действительно хорошо подготовленной физически. Это то, на чем я была сосредоточена. Мне кажется, что я так же сильна, как и раньше. Возможно, даже сильнее. Потому что я чувствую, что могу выполнить работу вне корта, с каждым матчем я прогрессирую. Так же психологически, потому что моральное состояние влияет на твое физическое состояние также. Мы можем увидеть результат, что я играю хорошо, а самое главное это то, что я довольна тем уровнем, который демонстрирую сейчас. Это основа, на которой я планирую развиваться дальше.
– Элина, перед стартом матча вы сменили козырек по просьбе судьи. В чем было дело?
– Мне сказали, что на турнирах Большого Шлема нельзя играть с надписью спонсора на козырьке, хотя в Страсбурге я играла. Мой агент проверит, можно ли играть с надписью на платье. Я была очень удивлена, конечно.
– Пользовались ли вы приложением, которое в этом году представили организаторы Ролан Гаррос, чтобы защитить игроков от языка ненависти в соцсетях? Накануне Марта Костюк говорила, что удалила с телефона некоторые соцсети из-за шквала критики после ее заявлений о спорте и войне.
– Я пока не пользовалась этим приложением, потому что после Страсбурга сразу же на тренировку пошла, а тут уже и матч. Я слышала, что этим приложением они хотят ограничить игроков от хейта. Очень важное и нужное приложение. Многие люди принимают близко к сердцу ненависть в свою сторону. Я могу себя от этого оградить или принять это как мотивацию, но есть достаточно игроков с тонкой кожей. Для них это точно будет полезно.
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