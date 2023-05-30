Элина СВИТОЛИНА: «Сейчас я мама. Я не игрок первой десятки или двадцатки»

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 191) поделилась мыслями после успешного старта на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023:

– Элина, великолепная победа в первом круге, и вы в отличной форме после вашей победы в Страсбурге. Насколько вы в восторге от возвращения на турнир Grand Slam?



– Да, я очень рада, что выиграла титул, что вернулась. Победа на турнире – лучшей подготовки к мейджору и быть не могло. Я показала отличный теннис в Страсбурге и конечно, сегодня также с моей стороны была хорошая игра. Очень качественная и уверенная победа.

– Чувствуете ли вы себя иначе по сравнению с тем, когда вы сделали паузу год назад? Есть ли что-то конкретное, что вы сейчас делаете иначе, или вам кажется, что вы никогда и не покидали Тур?



– Что ж, почти все иначе. Во-первых, у меня сейчас другая команда. Сейчас я мама. Я не игрок первой десятки или первой двадцатки, я за пределами первой сотни рейтинга, я где-то в топ-200 после Страсбурга. Также меньше давления, я бы сказала, потому что сейчас я только зарабатываю очки, возвращаюсь на этот уровень, возвращаюсь к соревнованиям. Поэтому все для меня как-то и по-старому, и по-новому. Это смесь разных ощущений, но именно сейчас я хочу насладиться каждой возможностью на каждом турнире. Просто играть в хороший теннис. Стараться получить удовольствие, а потом, посмотрим, как пойдет.

– Хочу спросить о вашем физическом состоянии, как вы чувствуете себя по сравнению с тем временем, когда вы были на пике вашей игры?



– Сейчас я чувствую себя прекрасно. Мне кажется, я в хорошей физической форме. Я много работала в зале с моей командой, чтобы быть действительно хорошо подготовленной физически. Это то, на чем я была сосредоточена. Мне кажется, что я так же сильна, как и раньше. Возможно, даже сильнее. Потому что я чувствую, что могу выполнить работу вне корта, с каждым матчем я прогрессирую. Так же психологически, потому что моральное состояние влияет на твое физическое состояние также. Мы можем увидеть результат, что я играю хорошо, а самое главное это то, что я довольна тем уровнем, который демонстрирую сейчас. Это основа, на которой я планирую развиваться дальше.

– Элина, перед стартом матча вы сменили козырек по просьбе судьи. В чем было дело?



– Мне сказали, что на турнирах Большого Шлема нельзя играть с надписью спонсора на козырьке, хотя в Страсбурге я играла. Мой агент проверит, можно ли играть с надписью на платье. Я была очень удивлена, конечно.

– Пользовались ли вы приложением, которое в этом году представили организаторы Ролан Гаррос, чтобы защитить игроков от языка ненависти в соцсетях? Накануне Марта Костюк говорила, что удалила с телефона некоторые соцсети из-за шквала критики после ее заявлений о спорте и войне.



– Я пока не пользовалась этим приложением, потому что после Страсбурга сразу же на тренировку пошла, а тут уже и матч. Я слышала, что этим приложением они хотят ограничить игроков от хейта. Очень важное и нужное приложение. Многие люди принимают близко к сердцу ненависть в свою сторону. Я могу себя от этого оградить или принять это как мотивацию, но есть достаточно игроков с тонкой кожей. Для них это точно будет полезно.