Ролан Гаррос30 мая 2023, 22:08 | Обновлено 30 мая 2023, 23:05
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ВИДЕО. Как Цуренко на Ролан Гаррос 13-ю ракетку мира обыграла
Украинка в двух партиях выиграла у Барборы Крейчиковой
30 мая 2023, 22:08 | Обновлено 30 мая 2023, 23:05
956
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Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 66) успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.
В 1/64 финала Ролан Гаррос украинка в статусе андердога встречи обыграла 13-ю ракетку мира Барбору Крейчикову из Чехии в двух сетах со счетом 6:2, 6:4.
Матч длился 1 час и 29 минут. В следующем раунде французского мейджора Цуренко встретится с Лорен Дэвис (США, WTA 52).
Хайлайты матча:
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