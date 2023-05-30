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  4. ВИДЕО. Как Цуренко на Ролан Гаррос 13-ю ракетку мира обыграла
Ролан Гаррос
30 мая 2023, 22:08 | Обновлено 30 мая 2023, 23:05
956
0

ВИДЕО. Как Цуренко на Ролан Гаррос 13-ю ракетку мира обыграла

Украинка в двух партиях выиграла у Барборы Крейчиковой

30 мая 2023, 22:08 | Обновлено 30 мая 2023, 23:05
956
0
ВИДЕО. Как Цуренко на Ролан Гаррос 13-ю ракетку мира обыграла
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 66) успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

В 1/64 финала Ролан Гаррос украинка в статусе андердога встречи обыграла 13-ю ракетку мира Барбору Крейчикову из Чехии в двух сетах со счетом 6:2, 6:4.

Матч длился 1 час и 29 минут. В следующем раунде французского мейджора Цуренко встретится с Лорен Дэвис (США, WTA 52).

Хайлайты матча:

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Леся Цуренко Барбора Крейчикова видео Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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