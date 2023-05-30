ВИДЕО. Как Цуренко на Ролан Гаррос 13-ю ракетку мира обыграла

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 66) успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

В 1/64 финала Ролан Гаррос украинка в статусе андердога встречи обыграла 13-ю ракетку мира Барбору Крейчикову из Чехии в двух сетах со счетом 6:2, 6:4.

Матч длился 1 час и 29 минут. В следующем раунде французского мейджора Цуренко встретится с Лорен Дэвис (США, WTA 52).