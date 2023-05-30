Ролан Гаррос30 мая 2023, 12:59 | Обновлено 30 мая 2023, 13:00
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Сербский теннисист снялся с Ролан Гаррос из-за ветрянки
Кандидат на главного неудачника турнира
30 мая 2023, 12:59 | Обновлено 30 мая 2023, 13:00
363
0
Сербский теннисист Душан Лайович снялся с первого круга «Ролан Гаррос» против Чжичжэня Чжана из Китая при счете 1:6, 1:4.
По ходу игры серб вызывал на корт врача, а после встречи не пожал руку сопернику и не пришел на пресс-конференцию. Сербским журналистам объявили, что Душан покинул территорию комплекса.
По информации сербского журналиста Саши Озмо, у Лайовича ветрянка.
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