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Ролан Гаррос
30 мая 2023, 12:59 | Обновлено 30 мая 2023, 13:00
363
0

Сербский теннисист снялся с Ролан Гаррос из-за ветрянки

Кандидат на главного неудачника турнира

30 мая 2023, 12:59 | Обновлено 30 мая 2023, 13:00
363
0
Сербский теннисист снялся с Ролан Гаррос из-за ветрянки
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Лайович

Сербский теннисист Душан Лайович снялся с первого круга «Ролан Гаррос» против Чжичжэня Чжана из Китая при счете 1:6, 1:4.

По ходу игры серб вызывал на корт врача, а после встречи не пожал руку сопернику и не пришел на пресс-конференцию. Сербским журналистам объявили, что Душан покинул территорию комплекса.

По информации сербского журналиста Саши Озмо, у Лайовича ветрянка.

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Источник Twitter
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