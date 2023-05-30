Сербский теннисист снялся с Ролан Гаррос из-за ветрянки

Сербский теннисист Душан Лайович снялся с первого круга «Ролан Гаррос» против Чжичжэня Чжана из Китая при счете 1:6, 1:4.

По ходу игры серб вызывал на корт врача, а после встречи не пожал руку сопернику и не пришел на пресс-конференцию. Сербским журналистам объявили, что Душан покинул территорию комплекса.

По информации сербского журналиста Саши Озмо, у Лайовича ветрянка.