Первая ракетка Польши пропустит Уимблдон-2025. Известна причина

28-летний польский теннисист Хуберт Хуркач (АТР 39) снялся с Уимблдона-2025.

Об этом первая ракетка Польши в мужском одиночном разряде сообщил в социальных сетях:

«Написать это сообщение было непросто. Вместе с моей командой я принял решение сняться с Уимблдона в этом году.

Во время подготовки мое тело отреагировало – возникло раздражение синовиальной оболочки, являющейся частью процесса восстановления после операции. Мне нужен отдых и лечение, и я должен прислушиваться к своему телу.

Спасибо за всю любовь и поддержку – это значит для меня очень много. Я скоро вернусь».

В первом раунде травяного слэма Хуркач должен был сыграть против Билли Харриса (Великобритания, ATP 142). В основной сетке его замени лаки-лузер Душан Лайович.