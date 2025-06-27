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  4. Первая ракетка Польши пропустит Уимблдон-2025. Известна причина
Уимблдон
27 июня 2025, 23:01 |
531
0

Первая ракетка Польши пропустит Уимблдон-2025. Известна причина

Хуберт Хуркач не сыграет на травяном мейджоре в Великобритании

27 июня 2025, 23:01 |
531
0
Первая ракетка Польши пропустит Уимблдон-2025. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач

28-летний польский теннисист Хуберт Хуркач (АТР 39) снялся с Уимблдона-2025.

Об этом первая ракетка Польши в мужском одиночном разряде сообщил в социальных сетях:

«Написать это сообщение было непросто. Вместе с моей командой я принял решение сняться с Уимблдона в этом году.

Во время подготовки мое тело отреагировало – возникло раздражение синовиальной оболочки, являющейся частью процесса восстановления после операции. Мне нужен отдых и лечение, и я должен прислушиваться к своему телу.

Спасибо за всю любовь и поддержку – это значит для меня очень много. Я скоро вернусь».

В первом раунде травяного слэма Хуркач должен был сыграть против Билли Харриса (Великобритания, ATP 142). В основной сетке его замени лаки-лузер Душан Лайович.

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Хуберт Хуркач Уимблдон-2025 Душан Лайович Билли Харрис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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