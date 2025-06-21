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  4. 16-я ракетка мира не сыграет на Уимблдоне-2025. Известна причина
Уимблдон
21 июня 2025, 23:10 |
71
1

16-я ракетка мира не сыграет на Уимблдоне-2025. Известна причина

Каспер Рууд снялся с травяного мейджора из-за травмы колена

21 июня 2025, 23:10 |
71
1
16-я ракетка мира не сыграет на Уимблдоне-2025. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

Норвежский теннисист Каспер Рууд, который занимает 16-е место в рейтинге АТР, снялся с Уимблдонского турнира 2025.

Рууд пропустит травяной мейджор из-за травмы колена. Его последним турниром был Ролан Гаррос, где он уступил Нуну Боржешу во втором раунде со счетом 6:2, 4:6, 1:6, 0:6.

В прошлом сезоне Каспер добрался до второго круга на Уимблдоне, что также является его лучшим результатом в карьере (2022, 2023, 2024). Вместо Рууда в основе слэма выступит его соотечественник Элмер Моллер.

Помимо Рууда, с Уимблдона также уже снялись: Артур Фис (замена – Фабио Фоньини), Ник Кирьос (замена – Этан Куинн), Себастьян Корда (замена – Кристофер Юбекнс), Алехандро Табило (замена – Марин Чилич), Кеи Нисикори (замена – Билли Харрис), Эмиль Руусувуори (замена – Бредэн Холт), Шан Цзюньчэн (замена – Нишеш Басавареди).

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Каспер Рууд Уимблдон-2025 травма травма колена
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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