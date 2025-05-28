8-я ракетка мира потерпел разгромное поражение и завершил выступление на РГ

Восьмая ракетка мира Каспер Рууд завершил выступление на Открытом чемпионате Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

Во втором раунде норвежский теннисист, получивший седьмой номер посева, в четырех сетах уступил Нуну Боржешу (ATP 41) из Португалии. Убедительно переиграв соперника в первом сете, Рууд в упорной борьбе уступил во втором. После этого на корте доминировал португалец, разгромивший норвежца в последующих двух партиях.

Двукратный финалист Ролан Гаррос (2022 и 2023) испытывал физические проблемы во второй половине матча. Физиотерапевты выходили на корт после третьего сета, а затем снова при счете 0:5 в последней партии, но не смогли облегчить состояние норвежца. Тем не менее, он отказался сдаться.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 19 минут. Это было их второе очное противостояние, счет сравнялся – 1:1.

Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала

Каспер Рууд (Норвегия) [7] – Нуну Боржеш (Португалия) – 6:2, 4:6, 1:6, 0:6

Следующим соперником Боржеша будет 25-й сеяный Алексей Попырин, представляющий Австралию.