8-я ракетка мира потерпел разгромное поражение и завершил выступление на РГ
Каспер Рууд в четырех сетах уступил Нуну Боржешу
Восьмая ракетка мира Каспер Рууд завершил выступление на Открытом чемпионате Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
Во втором раунде норвежский теннисист, получивший седьмой номер посева, в четырех сетах уступил Нуну Боржешу (ATP 41) из Португалии. Убедительно переиграв соперника в первом сете, Рууд в упорной борьбе уступил во втором. После этого на корте доминировал португалец, разгромивший норвежца в последующих двух партиях.
Двукратный финалист Ролан Гаррос (2022 и 2023) испытывал физические проблемы во второй половине матча. Физиотерапевты выходили на корт после третьего сета, а затем снова при счете 0:5 в последней партии, но не смогли облегчить состояние норвежца. Тем не менее, он отказался сдаться.
Теннисисты провели на корте 2 часа и 19 минут. Это было их второе очное противостояние, счет сравнялся – 1:1.
Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала
Каспер Рууд (Норвегия) [7] – Нуну Боржеш (Португалия) – 6:2, 4:6, 1:6, 0:6
Следующим соперником Боржеша будет 25-й сеяный Алексей Попырин, представляющий Австралию.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тириль Экхофф разорвала отношения с бывшим лыжником
Элина прокомментировала победу над Анной в поединке 1/32 финала Ролан Гаррос 2025