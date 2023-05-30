Цифры и факты. Важнейшие события 29-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры минувшего тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер», разгромив «Днепр-1», завоевывает 14-й чемпионский титул, причем 10-й раз – досрочно.

Горняки берут верх над днепрянами во всех 4-х встречах на своем поле (мячи 11-2).

Оранжево-черные празднуют в общем 4-ю викторию кряду (мячи 10-1), а в родных стенах - 7-ю (мячи 14-3).

Общая беспроигрышная серия дончан достигает 17 матчей (+14=3), а домашняя – 23-х (+20=3).

Подопечные Игора Йовичевича забивают 28 игр подряд, а на своем поле - 14.

550-й матч в карьере проводит Тарас Степаненко (ЧУ – 341, КУ – 33, СК – 11, ЕК – 91, СУ – 74).

Артем Бондаренко становится автором 2000-го гола горняков в чемпионатах Украины.

Тарас Степаненко забивает 30-й мяч на клубном уровне (ЧУ – 21, КУ – 2, ЕК – 6), а Артем Бондаренко – 10-й за «Шахтер» (ЧУ – 9, ЕК – 1).

«Днепр» прерывает две свои голевые серии: общую – из 12 игр и гостевую – из 17. Последний раз днепряне оставались на «сухом пайке» 12 марта 2023 года – 0:1 дома с «Динамо», а в гостях 24 октября 2021-го – 0:2 с «Динамо».

Игорь Когут проводит 83-й матч в УПЛ в рядах «Днепра-1» и становится новым рекордсменом клуба, обойдя Александра Назаренко.

Матч «Шахтера» и «Днепра-1» завершается тремя дисциплинарными «рекордами». По числу удалений в общем - 6 и в одной команде - 4, а также по количеству штрафа – 22 очка (3 – за удаление, 1 – за предупреждение).

«Заря», выигравшая у «Александрии» 3-й раз подряд, как в общем (мячи 7-1), так и в гостях (мячи 5-0), празднует 10-ю викторию над черно-желто-зелеными в УПЛ.

Луганчане одерживают 3-ю кряду победу на чужих полях (мячи 8-0).

Безничейная серия черно-бело-красных достигает 14 игр (+12-2), а сухая гостевая – 310 минут.

Патрик ван Леувен празднует 20-ю викторию в чемпионатах Украины быстрее, чем кто-либо из зарубежных тренеров, не работавших с «Динамо» или «Шахтером» – в 29-м матче. Прежний рекорд 27-летней давности немца Бернда Штанге («Днепр»), нидерландец превосходит сразу на 8 игр.

3-й раз поражает ворота александрийцев Назарий Русин.

250-й матч в карьере проводит Денис Мирошниченко (ЧУ – 232, КУ – 12, ЕК – 6).

«Динамо» берет верх над «Вересом» в общем 6-й раз подряд (мячи 16-1), а на своем поле – 3-й (мячи 8-0).

Киевляне, нанесшие 7-й разгром ровенчанам, одерживают 3-ю победу кряду (мячи 11-1).

Бело-синие продлевают свою забивную серию до 11 игр.

Эрик Рамирес становится автором 2000-го гола «Динамо» в чемпионатах Украины, а Назар Волошин – 50-го в сезоне-2022/23 и 40-го в баталиях с «Вересом».

Сухая серия Георгия Бущана достигает 470 минут.

«Верес» не может забить «Динамо» в общем 399 минут подряд, а в гостях – 481.

Ровенчане 15-й раз не реализовывают пенальти.

«Ворскла» 3-й раз подряд выигрывает у «Колоса», как в общем (мячи 5-1), так и на своем поле (мячи 6-0).

Полтавчане одерживают 4-ю победу кряду (мячи 7-1), а ковалевцы терпят 4-е поражение подряд (мячи 1-9).

Бело-зеленые проводят 250-й сухой матч в чемпионатах Украины, в том числе 10-й - в нынешнем сезоне.

Безничейная серия «Колоса» достигает 10 игр (+3-7).

«Металлист 1925», 10-й раз уступивший гостям в элитном дивизионе, терпит 10-е поражение в сезоне-2022/23.

Подопечные Эдмара проводят 10-й безголевой поединок в родных стенах.

Максим Задерака на 324-й минуте прерывает рекордную сухую домашнюю серию «Металлиста» 1925».

350-й матч в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера проводит Юрий Вернидуб (102 + 248).

«Металлист» проводит 300-й поединок на своем поле.

Желто-синие зарабатывают 4-ю «баранку» подряд (мячи 1-11).

Перица Огненович терпит 10-е поражение на тренерском посту в УПЛ.

Егор Демченко, прервавший на 317-й минуте безголевую серию своей команды, становится автором 450-го домашнего гола «Металлиста».

Мяч, забитый Олегом Вишневским, оказывается 300-м, пропущенным желто-синими в родных стенах.

Владимир Шаран становится 9-м тренером, проведшим 250 матчей в чемпионатах Украины (+78=73-99, 277-325).

Руслан Пономарь становится автором 50-го гола «Миная» в элитном дивизионе.

Закарпатцы прерывают свою гостевую сухую серию на рекордной 203-й минуте.

«Ингулец» 4-й раз подряд побеждает «Львов» (мячи 6-1).

Максим Ковалев прерывает две «рекордные» безголевые серии красно-желтых: общую – на 756-й минуте и гостевую – на 411-й.

«Ингулец» по прежнему не знает промахов с 11-метровой отметки, реализовав 12 пенальти из 12.

Подопечные Сергея Ковальца проводят 10-й сухой матч в этом сезоне.

«Львов» поднимает планку двух личных антирекордов, потерпев в общем 12 поражений подряд (мячи 5-25), а на своем поле – 7 (мячи 1-12).

«Горожане» вносят еще две поправки в таблицу клубных «достижений», продлив, серию с пропущенными голами - до 14 матчей, а безничейную – до 12.

Подопечные Анатолия Бессмертного обходятся без побед 14 игр кряду (=1-13), а без забитых мячей в общем 585 минут, а в родных стенах - 484.

Вив Соломон-Отабор на 338-й минуте прерывает гостевую безголевую серию «Руха».

100-й матч в чемпионатах Украины проводит Александр Пихаленок («Днепр-1»), 50-й – Таллес («Рух»), 1-й – Дмитрий Годя («Верес»).

20-й мяч в УПЛ забивает Юрий Климчук (первый в ворота «Черноморца»), 15-й – Даниил Сикан, 10-й – Александр Скляр, 1-й – Руслан Паламарь (в 8-й игре), Тимур Кораблин (в 10-й) и Егор Демченко (в 30-й).

2-й дубль в элитном дивизионе делает Юрий Климчук.

3-й матч подряд не уходит с поля без гола Назар Волошин.

3-й пенальти из 3-х реализовывает Максим Ковалев.

3-ю пенальтийскую дуэль из 12 выигрывает Георгий Бущан.

10-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Андрей Клищук.

80-й «горчичник» зарабатывает для своей команды в нынешнем сезоне Руслан Степанюк («Ворскла»), 60-й – Александр Демченко («Черноморец»).

130-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр Виталий Романов, 50-й – Максим Козыряцкий.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ