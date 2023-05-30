Юбилей главного тренера «Минай» отметил победой
Владимир Шаран провел 250-й матч в чемпионатах Украины
Матч против «Металлиста» (2:1) оказался 250-м для наставника «Миная» Владимира Шарана в чемпионатах Украины. Он стал девятым тренером, достигшим этого рубежа.
201 игру в УПЛ Шаран провел с «Александрией», 29 – с «Минаем», 16 – с «Закарпатьем» и 4 – с «Карпатами».
Подопечные юбиляра одержали в общей сложности 78 побед (31,2%), 73 встреч завершили вничью (29,2%) , 99 проиграли (39,6%), 277 мячей забили (в среднем – 1,11), 325 пропустили (в среднем – 1,30).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 тренеров-гвардейцев чемпионатов Украины
|
|
Тренер
|
Клубы
|
Матчи
|
1.
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Волынь (18), Карпаты (210), Кривбасс (20),
|
622
|
|
|
Металлург З (67), Металлист (256), Днепр (51)
|
|
2.
|
Николай ПАВЛОВ
|
Днепр (100), Динамо (12), Таврия (8),
|
548
|
|
|
Ильичевец (296), Ворскла (132)
|
|
3.
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер (356), Динамо (66)
|
422
|
4.
|
Виталий КВАРЦЯНЫЙ
|
Волынь (330), Металлург З (10)
|
340
|
5.
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Шахтер (202), Кремень (17), Металлург З (33),
|
297
|
|
|
Карпаты (22), Ильичевец (23)
|
|
6 .
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Динамо (32), Верес (7), ЦСКА (55),
|
294
|
|
|
Металлист (105), Металлург З (15), Таврия (80)
|
|
7.
|
Олег ТАРАН
|
Кривбасс (217), Металлург З (56)
|
273
|
8.
|
Семен АЛЬТМАН
|
Металлург Д (92), Черноморец (135), Таврия (30)
|
257
|
9.
|
Владимир ШАРАН
|
Закарпатье (16), Александрия (201), Карпаты (4),
|
250
|
|
|
Минай (29)
|
|
10.
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Заря (219), Кривбасс (29)
|
248
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Шмели» хотят изменений в составе
Вратарь Чиджоке Аниагбосо подписал контракт на пять лет