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  4. Юбилей главного тренера «Минай» отметил победой
Украина. Премьер лига
30 мая 2023, 04:03 |
66
0

Юбилей главного тренера «Минай» отметил победой

Владимир Шаран провел 250-й матч в чемпионатах Украины

30 мая 2023, 04:03 |
66
0
Юбилей главного тренера «Минай» отметил победой
УПЛ. Владимир Шаран

Матч против «Металлиста» (2:1) оказался 250-м для наставника «Миная» Владимира Шарана в чемпионатах Украины. Он стал девятым тренером, достигшим этого рубежа.

201 игру в УПЛ Шаран провел с «Александрией», 29 – с «Минаем», 16 – с «Закарпатьем» и 4 – с «Карпатами».

Подопечные юбиляра одержали в общей сложности 78 побед (31,2%), 73 встреч завершили вничью (29,2%) , 99 проиграли (39,6%), 277 мячей забили (в среднем – 1,11), 325 пропустили (в среднем – 1,30).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 тренеров-гвардейцев чемпионатов Украины

Тренер

Клубы

Матчи

1.

Мирон МАРКЕВИЧ

Волынь (18), Карпаты (210), Кривбасс (20),

622

Металлург З (67), Металлист (256), Днепр (51)

2.

Николай ПАВЛОВ

Днепр (100), Динамо (12), Таврия (8),

548

Ильичевец (296), Ворскла (132)

3.

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер (356), Динамо (66)

422

4.

Виталий КВАРЦЯНЫЙ

Волынь (330), Металлург З (10)

340

5.

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Шахтер (202), Кремень (17), Металлург З (33),

297

Карпаты (22), Ильичевец (23)

6 .

Михаил ФОМЕНКО

Динамо (32), Верес (7), ЦСКА (55),

294

Металлист (105), Металлург З (15), Таврия (80)

7.

Олег ТАРАН

Кривбасс (217), Металлург З (56)

273

8.

Семен АЛЬТМАН

Металлург Д (92), Черноморец (135), Таврия (30)

257

9.

Владимир ШАРАН

Закарпатье (16), Александрия (201), Карпаты (4),

250

Минай (29)

10.

Юрий ВЕРНИДУБ

Заря (219), Кривбасс (29)

248
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Владимир Шаран Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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