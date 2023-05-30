Юбилей главного тренера «Минай» отметил победой

Матч против «Металлиста» (2:1) оказался 250-м для наставника «Миная» Владимира Шарана в чемпионатах Украины. Он стал девятым тренером, достигшим этого рубежа.

201 игру в УПЛ Шаран провел с «Александрией», 29 – с «Минаем», 16 – с «Закарпатьем» и 4 – с «Карпатами».

Подопечные юбиляра одержали в общей сложности 78 побед (31,2%), 73 встреч завершили вничью (29,2%) , 99 проиграли (39,6%), 277 мячей забили (в среднем – 1,11), 325 пропустили (в среднем – 1,30).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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