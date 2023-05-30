Максим Ковалев прервал безголевую серию Ингульца
«Рекордная» серия красно-желтых без забитых мячей прервалась на 756-й минуте
В матче со «Львовом» (2:0) наконец-то завершилась безголевая серия «Ингульца», которую на 756-й минуте прервал капитан команды Максим Ковалев.
В истории украинских чемпионатов более продолжительные сериалы без забитых мячей имели только четыре клуба. До 29-го тура красно-желтые последний раз взламывали оборону соперников 40 дней назад – 19 апреля в домашнем поединке с «Рухом» (1:0).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные безголевые серии в чемпионатах Украины
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
Завершилась
|
Матч
|
Автор гола
|
982’
|
Карпаты
|
16.03.2002
|
03.06.2002
|
Металлург З (г) – 1:4
|
Андрей ДРАГОЛЮК
|
797’
|
Верес
|
14.03.1995
|
24.05.1995
|
Карпаты (д) – 2:0
|
Игорь КАБАНЕЦ
|
780’
|
Ворскла
|
20.07.2004
|
24.10.2004
|
Черноморец (г) – 1:1
|
Сергей ХИСТЕВ
|
780’
|
Металлург З
|
16.09.2012
|
01.12.2012
|
Металлист (д) – 1:3
|
Евгений ПИСОЦКИЙ
|
756’
|
Ингулец
|
19.04.2023
|
29.05.2023
|
Львов (г) – 2:0
|
Максим КОВАЛЕВ
|
733’
|
Говерла
|
13.03.2016
|
14.05.2016
|
Волынь (д) – 1:4
|
Орест КУЗЫК
|
704’
|
Кривбасс
|
19.04.2009
|
26.07.2009
|
Металлург З (г) – 1:2
|
Юрий ШТУРКО
|
680’
|
Кривбасс
|
30.07.2000
|
28.10.2000
|
Металлург З (г) – 2:2
|
Иван ГЕЦКО
|
675’
|
Торпедо
|
26.07.1997
|
21.09.1997
|
Металлург М (г) – 1:3
|
Константин БУРХАН
|
630’
|
Нефтяник
|
17.06.1992
|
25.08.2007
|
Карпаты (г) - 1:1
|
Денис ОЛЕЙНИК
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