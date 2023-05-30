Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вслед за Шахтером. Динамо также забило 2000-й гол в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
30 мая 2023, 03:00 |
9
0

Вслед за Шахтером. Динамо также забило 2000-й гол в чемпионатах Украины

Киевский клуб повторил достижение донецкого коллектива

30 мая 2023, 03:00 |
9
0
Вслед за Шахтером. Динамо также забило 2000-й гол в чемпионатах Украины
ФК Динамо Киев. Эрик Рамирес

Гол 24-летнего венесуэльца Эрика Рамиреса в матче с «Вересом» оказался 2000-м для «Динамо» в чемпионатах Украины. Киевляне стали второй командой после «Шахтера», покорившей этот рубеж. 1089 раз (с учетом голов Дениса Гармаша и Назара Волошина), бело-синие поражали ворота соперников дома, 912, больше, чем кто-либо, – в гостях, 1 – на нейтральном поле.

Динамовцы забивали всем 43-м клубам, с которыми им довелось встречаться в элитном дивизионе. Чаще других «Ворскле» – 118 мячей, «Черноморцу» – 114, «Мариуполю», запорожскому «Металлургу» – по 110 и «Заре» – 107.

Список лучших бомбардиров «Динамо» в УПЛ возглавляют Сергей Ребров – 115 голов, Андрей Ярмоленко – 99, Максим Шацких – 97, Андрей Шевченко – 83 и Виктор Цыганков – 77.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы «Динамо» в чемпионатах Украины

Гол

Дата

Автор гола

Соперник

Минута

Счет

1-й

07.03.1992

Юрий ГРИЦЫНА

Металлист (д)

3’ (1:0)

2:1

500-й

10.05.1999

Андрей ШЕВЧЕНКО

Ворскла (г)

48’ (2:0)

2:0

1000-й

09.09.2006

ДИОГО РИНКОН

Металлург Д (г)

54’ (1:1)

1:1

1500-й

23.11.2014

Джермейн ЛЕНС

Металлург З (г)

56’ (2:1)

4:2

2000-й

29.05.2023

Эрик РАМИРЕС

Верес (д)

49’ (1:0)

3:0
По теме:
Драка в чемпионской игре Шахтера, Заря вровень с Днепром-1, Металлист – аут
ВИШНЯК: «Мы играем через четыре на пятый день. Физически сил не хватает»
СКРИПНИК: «Хотелось доигрывать чемпионат именно в такой борьбе, как сейчас»
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рекордная сумма. Оглашены призовые Ман Сити за чемпионство в АПЛ
Футбол | 29 мая 2023, 07:53 6
Рекордная сумма. Оглашены призовые Ман Сити за чемпионство в АПЛ
Рекордная сумма. Оглашены призовые Ман Сити за чемпионство в АПЛ

«Горожане» получат невиданные доселе деньги

ДЯЧУК: «Гармаш – настоящий маэстро на поле. Его в команде называют Куминьо»
Футбол | 29 мая 2023, 23:23 0
ДЯЧУК: «Гармаш – настоящий маэстро на поле. Его в команде называют Куминьо»
ДЯЧУК: «Гармаш – настоящий маэстро на поле. Его в команде называют Куминьо»

Центральный защитник «Динамо» дал комментарий после матча с «Вересом»

Под слезы и объятия. Боруссия Дортмунд попрощалась с пятью игроками
Футбол | 29.05.2023, 10:42
Под слезы и объятия. Боруссия Дортмунд попрощалась с пятью игроками
Под слезы и объятия. Боруссия Дортмунд попрощалась с пятью игроками
ШОВКОВСКИЙ: «Для того, чтобы стоять на месте, надо быстро бежать вперед»
Футбол | 29.05.2023, 22:23
ШОВКОВСКИЙ: «Для того, чтобы стоять на месте, надо быстро бежать вперед»
ШОВКОВСКИЙ: «Для того, чтобы стоять на месте, надо быстро бежать вперед»
Динамо – Верес – 3:0. Разгром, которого могло и не быть. Видео голов
Футбол | 29.05.2023, 17:18
Динамо – Верес – 3:0. Разгром, которого могло и не быть. Видео голов
Динамо – Верес – 3:0. Разгром, которого могло и не быть. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КУЧЕР: «Степаненко начал жонглировать мячом и провоцировать ребят»
КУЧЕР: «Степаненко начал жонглировать мячом и провоцировать ребят»
28.05.2023, 22:16 22
Футбол
Свитолина уверенно стартовала на Ролан Гаррос, разгромив 24-ю ракетку мира
Свитолина уверенно стартовала на Ролан Гаррос, разгромив 24-ю ракетку мира
29.05.2023, 18:03 30
Теннис
Шахтер – чемпион. Днепр-1 разгромно уступил горнякам на Арене Львов
Шахтер – чемпион. Днепр-1 разгромно уступил горнякам на Арене Львов
28.05.2023, 16:57 63
Футбол
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
28.05.2023, 05:14 1
Другие виды
С Шахтером. Определены 25 из 32 команд, которые сыграют в группе ЛЧ 2023/24
С Шахтером. Определены 25 из 32 команд, которые сыграют в группе ЛЧ 2023/24
29.05.2023, 05:30 31
Футбол
Лучший результат сезона. Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Марокко
Лучший результат сезона. Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Марокко
28.05.2023, 23:05 14
Другие виды
Отсутствие Надаля, борьба за теннисную корону, трудный жребий для украинок
Отсутствие Надаля, борьба за теннисную корону, трудный жребий для украинок
28.05.2023, 07:30
Теннис
Таблица УПЛ. Вылет Металлиста, 3 команды претендуют на Лигу конференций
Таблица УПЛ. Вылет Металлиста, 3 команды претендуют на Лигу конференций
29.05.2023, 18:59 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности