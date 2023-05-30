Вслед за Шахтером. Динамо также забило 2000-й гол в чемпионатах Украины

Гол 24-летнего венесуэльца Эрика Рамиреса в матче с «Вересом» оказался 2000-м для «Динамо» в чемпионатах Украины. Киевляне стали второй командой после «Шахтера», покорившей этот рубеж. 1089 раз (с учетом голов Дениса Гармаша и Назара Волошина), бело-синие поражали ворота соперников дома, 912, больше, чем кто-либо, – в гостях, 1 – на нейтральном поле.

Динамовцы забивали всем 43-м клубам, с которыми им довелось встречаться в элитном дивизионе. Чаще других «Ворскле» – 118 мячей, «Черноморцу» – 114, «Мариуполю», запорожскому «Металлургу» – по 110 и «Заре» – 107.

Список лучших бомбардиров «Динамо» в УПЛ возглавляют Сергей Ребров – 115 голов, Андрей Ярмоленко – 99, Максим Шацких – 97, Андрей Шевченко – 83 и Виктор Цыганков – 77.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы «Динамо» в чемпионатах Украины