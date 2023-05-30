Вслед за Шахтером. Динамо также забило 2000-й гол в чемпионатах Украины
Киевский клуб повторил достижение донецкого коллектива
Гол 24-летнего венесуэльца Эрика Рамиреса в матче с «Вересом» оказался 2000-м для «Динамо» в чемпионатах Украины. Киевляне стали второй командой после «Шахтера», покорившей этот рубеж. 1089 раз (с учетом голов Дениса Гармаша и Назара Волошина), бело-синие поражали ворота соперников дома, 912, больше, чем кто-либо, – в гостях, 1 – на нейтральном поле.
Динамовцы забивали всем 43-м клубам, с которыми им довелось встречаться в элитном дивизионе. Чаще других «Ворскле» – 118 мячей, «Черноморцу» – 114, «Мариуполю», запорожскому «Металлургу» – по 110 и «Заре» – 107.
Список лучших бомбардиров «Динамо» в УПЛ возглавляют Сергей Ребров – 115 голов, Андрей Ярмоленко – 99, Максим Шацких – 97, Андрей Шевченко – 83 и Виктор Цыганков – 77.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы «Динамо» в чемпионатах Украины
|
Гол
|
Дата
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
07.03.1992
|
Юрий ГРИЦЫНА
|
Металлист (д)
|
3’ (1:0)
|
2:1
|
500-й
|
10.05.1999
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Ворскла (г)
|
48’ (2:0)
|
2:0
|
1000-й
|
09.09.2006
|
ДИОГО РИНКОН
|
Металлург Д (г)
|
54’ (1:1)
|
1:1
|
1500-й
|
23.11.2014
|
Джермейн ЛЕНС
|
Металлург З (г)
|
56’ (2:1)
|
4:2
|
2000-й
|
29.05.2023
|
Эрик РАМИРЕС
|
Верес (д)
|
49’ (1:0)
|
3:0
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