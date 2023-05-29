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  4. ВИДЕО. На замахе убрал двоих. Рамирес вывел Динамо вперед в игре с Вересом
Чемпионат Украины
29 мая 2023, 16:20 |
219
0

ВИДЕО. На замахе убрал двоих. Рамирес вывел Динамо вперед в игре с Вересом

Венесуэлец открыл счет на 49-й минуте

29 мая 2023, 16:20 |
219
0
ВИДЕО. На замахе убрал двоих. Рамирес вывел Динамо вперед в игре с Вересом
ФК Динамо Киев. Эрик Рамирес

В понедельник, 29 мая, проходит матч 29-го тура УПЛ между клубами «Динамо» и «Верес».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Ровно на стадионе «Авангард».

На 49-й минуте счет в игре был открыт. 24-летний венесуэльский форвард «Динамо» Эрик Рамирес забил гол. Нападающий получил мяч в штрафной, на замахе убрал защитника и вратаря, а затем несильным ударом отправил мяч в ворота.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.

видео гола ожидается...

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Эрик Рамирес Динамо Киев Верес Ровно Динамо - Верес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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