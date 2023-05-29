ВИДЕО. На замахе убрал двоих. Рамирес вывел Динамо вперед в игре с Вересом

В понедельник, 29 мая, проходит матч 29-го тура УПЛ между клубами «Динамо» и «Верес».

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Игра проходит в Ровно на стадионе «Авангард».

На 49-й минуте счет в игре был открыт. 24-летний венесуэльский форвард «Динамо» Эрик Рамирес забил гол. Нападающий получил мяч в штрафной, на замахе убрал защитника и вратаря, а затем несильным ударом отправил мяч в ворота.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.

видео гола ожидается...