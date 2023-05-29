Чемпионат Украины29 мая 2023, 16:20 |
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ВИДЕО. На замахе убрал двоих. Рамирес вывел Динамо вперед в игре с Вересом
Венесуэлец открыл счет на 49-й минуте
29 мая 2023, 16:20 |
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В понедельник, 29 мая, проходит матч 29-го тура УПЛ между клубами «Динамо» и «Верес».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Ровно на стадионе «Авангард».
На 49-й минуте счет в игре был открыт. 24-летний венесуэльский форвард «Динамо» Эрик Рамирес забил гол. Нападающий получил мяч в штрафной, на замахе убрал защитника и вратаря, а затем несильным ударом отправил мяч в ворота.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.
видео гола ожидается...
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