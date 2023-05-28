Украина. Премьер лига28 мая 2023, 23:20 |
61
0
Динамо – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 мая в 15:00 поединок 29-го тура Украинской Премьер-Лиги
28 мая 2023, 23:20 |
61
0
В понедельник, 29 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Динамо» и «Верес». Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Динамо» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Верес»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале 2+2 та на YouTube-канале «Football Hub».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 28 мая 2023, 10:00 2
Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет с 12 по 28 мая
Футбол | 28 мая 2023, 21:20 4
Гендиректор «Шахтера» рассказал об эмоциях после завоевания чемпионства
Футбол | 28.05.2023, 20:30
Футбол | 28.05.2023, 12:13
Другие виды | 28.05.2023, 05:14
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.05.2023, 09:30 8
28.05.2023, 14:40 15
27.05.2023, 18:33 45
27.05.2023, 21:55 13
26.05.2023, 22:10 32
27.05.2023, 16:48 3
Футбол
26.05.2023, 22:37 4