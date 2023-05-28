В понедельник, 29 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Динамо» и «Верес». Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало в 15:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Динамо» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Верес»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале 2+2 та на YouTube-канале «Football Hub».