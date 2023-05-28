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Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 23:20 |
61
0

Динамо – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 мая в 15:00 поединок 29-го тура Украинской Премьер-Лиги

28 мая 2023, 23:20 |
61
0
Динамо – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

В понедельник, 29 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Динамо» и «Верес». Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Динамо» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Верес»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале 2+2 та на YouTube-канале «Football Hub».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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