Шахтер забил 2000-й мяч в чемпионатах Украины
Автором юбилейного гола стал Артем Бондаренко
Гол 22-летнего полузащитника Артема Бондаренко в матче с «Днепром-1» (3:0) оказался 2000-м для «Шахтера» в чемпионатах Украины. Дончане стали первой командой элитного дивизиона, достигшей этого рубежа. 1127 мячей (с учетом голов Даниила Сикана и Тараса Степаненко), больше, чем кто-либо, горняки забили дома, 871 – в гостях и 4 – на нейтральных полях.
Чаще всего оранжево-черные поражали ворота «Мариуполя» – 127 раз, «Зари» – 119, «Карпат» – 118, «Ворсклы» – 111, «Черноморца» – 108, запорожского «Металлурга» – 102 и «Таврии» – по 101. Список лучших бомбардиров «Шахтера» в УПЛ возглавляют Андрей Воробей – 80 голов, Луис Адриану – 77 и Алекс Тейшейра – 67.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы «Шахтера» в чемпионатах Украины
|
Гол
|
Дата
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
07.03.1992
|
Сергей РЕБРОВ
|
Металлург З (г)
|
78’ (1:1)
|
1:1
|
500-й
|
20.06.2000
|
Геннадий ЗУБОВ
|
Звезда (г)
|
90’ (6:2)
|
6:2
|
1000-й
|
11.05.2008
|
ФЕРНАНДИНЬЮ
|
Харьков (г)
|
64’ (3:0)
|
3:0
|
1500-й
|
30.10.2014
|
ЭДУАРДУ
|
Заря (г)
|
75’ (5:1)
|
7:1
|
2000-й
|
28.05.2023
|
Артем БОНДАРЕНКО
|
Днепр-1 (д)
|
9’ (1:0)
|
3:0
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