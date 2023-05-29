Шахтер забил 2000-й мяч в чемпионатах Украины

Гол 22-летнего полузащитника Артема Бондаренко в матче с «Днепром-1» (3:0) оказался 2000-м для «Шахтера» в чемпионатах Украины. Дончане стали первой командой элитного дивизиона, достигшей этого рубежа. 1127 мячей (с учетом голов Даниила Сикана и Тараса Степаненко), больше, чем кто-либо, горняки забили дома, 871 – в гостях и 4 – на нейтральных полях.

Чаще всего оранжево-черные поражали ворота «Мариуполя» – 127 раз, «Зари» – 119, «Карпат» – 118, «Ворсклы» – 111, «Черноморца» – 108, запорожского «Металлурга» – 102 и «Таврии» – по 101. Список лучших бомбардиров «Шахтера» в УПЛ возглавляют Андрей Воробей – 80 голов, Луис Адриану – 77 и Алекс Тейшейра – 67.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы «Шахтера» в чемпионатах Украины