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Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 13:32 | Обновлено 29 мая 2023, 13:40
222
0

Шахтер забил 2000-й мяч в чемпионатах Украины

Автором юбилейного гола стал Артем Бондаренко

29 мая 2023, 13:32 | Обновлено 29 мая 2023, 13:40
222
0
Шахтер забил 2000-й мяч в чемпионатах Украины
ФК Шахтер

Гол 22-летнего полузащитника Артема Бондаренко в матче с «Днепром-1» (3:0) оказался 2000-м для «Шахтера» в чемпионатах Украины. Дончане стали первой командой элитного дивизиона, достигшей этого рубежа. 1127 мячей (с учетом голов Даниила Сикана и Тараса Степаненко), больше, чем кто-либо, горняки забили дома, 871 – в гостях и 4 – на нейтральных полях.

Чаще всего оранжево-черные поражали ворота «Мариуполя» – 127 раз, «Зари» – 119, «Карпат» – 118, «Ворсклы» – 111, «Черноморца» – 108, запорожского «Металлурга» – 102 и «Таврии» – по 101. Список лучших бомбардиров «Шахтера» в УПЛ возглавляют Андрей Воробей – 80 голов, Луис Адриану – 77 и Алекс Тейшейра – 67.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы «Шахтера» в чемпионатах Украины

Гол

Дата

Автор гола

Соперник

Минута

Счет

1-й

07.03.1992

Сергей РЕБРОВ

Металлург З (г)

78’ (1:1)

1:1

500-й

20.06.2000

Геннадий ЗУБОВ

Звезда (г)

90’ (6:2)

6:2

1000-й

11.05.2008

ФЕРНАНДИНЬЮ

Харьков (г)

64’ (3:0)

3:0

1500-й

30.10.2014

ЭДУАРДУ

Заря (г)

75’ (5:1)

7:1

2000-й

28.05.2023

Артем БОНДАРЕНКО

Днепр-1 (д)

9’ (1:0)

3:0

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Источник Sport.ua
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