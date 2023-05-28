Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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  4. Арина СОБОЛЕНКО: «Я не говорила, что украинки меня ненавидят»
Ролан Гаррос
28 мая 2023, 16:38 |
1696
3

Арина СОБОЛЕНКО: «Я не говорила, что украинки меня ненавидят»

Тенниссистка из рб объяснила свои слова

28 мая 2023, 16:38 |
1696
3
Арина СОБОЛЕНКО: «Я не говорила, что украинки меня ненавидят»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Арина Соболенко

Вторая ракетка мира Арина Соболенко (№2 WTA) рассказала об отношениях с украинскими спортсменками, а также о своем отношении к войне.

- После этого турнира ты можешь стать первой ракеткой мира. Как первая ракетка ты должна быть ролевой моделью для многих людей в мире, уже стала таковой для многих теннисистов. И как для такого важного статуса – какое твое сообщение к миру? Потому что сейчас сложилась ситуация, что ты считаешь, что украинские игроки ненавидят тебя, а они не говорили такого – они просто хотят знать, ты против войны или за войну. Это единственная вещь, которую украинские теннисистки хотят услышать. Ты избегаешь этого вопроса, ты говоришь, что это политика, хотя ракеты, которые летят с территории Беларуси, не выбирают, кого поразить – политика или теннисиста.
- Во-первых, я не говорила, что они меня ненавидят. Когда мне задавали вопросы, там звучало «Ты знаешь, что они тебя ненавидят?». Поэтому я и ответила на вопрос, что если они меня ненавидят, то я не чувствую ничего такого.

О войне. Я говорила это очень много раз. Никто в этом мире – российские спортсмены или белорусские спортсмены – не поддерживают войну. Как мы можем поддерживать войну? Нормальные люди никогда не будут это поддерживать. Почему мы должны идти и громко говорить об этом, это же как 1+1=2. Конечно, мы не поддерживаем войну. И если бы мы могли ее остановить, мы бы сделали это. Но, к сожалению, это не в наших силах.

Во-вторых, мое сообщение к миру – я спортсменка из маленькой страны Беларуси, которая работала очень тяжело, чтобы достичь этого уровня. И мое сообщение также к теннисистам из маленьких стран, которые не имеют достаточно денег – вы должны упорно работать и верить в себя, и тогда они могут достичь многого.

Не знаю, являюсь ли я ролевой моделью для многих людей. Есть те, кто любят меня, есть те, кто не любит. Я сконцентрирована на людях, которым я нравлюсь и кто хочет, чтобы я была лучшей.

Я хочу показывать свой лучший теннис, я хочу, чтобы люди наслаждались моими теннисными матчами – это и есть мое сообщение, приносить радость людям, – сказала Соболенко.

В первом круге основы на Ролан Гаррос Соболенко играла с украинкой Мартой Костюк. После завершения матча Костюк не пожала руку представительнице рб, за что была освистана некоторыми болельщиками на трибунах корта Филиппа Шатрие – центральной арены французского мэйджора.

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видео Марта Костюк Арина Соболенко Ролан Гаррос 2023
Источник Трибуна
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Комментарии 3
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Serhii P.
Ні про що. Миру мир.
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+2
Анна Савоськіна
Те що ти брехливе егоїстичне @мо ми і так знали, забрехалася і підтвердила ..
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0
u6464u
я побачив би якби ситуація розвернулась на 180 градусів щоб вона тоді лепетала .
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0
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