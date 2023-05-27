27.05.2023 20:00 – 79’ 1 : 2
Испания27 мая 2023, 20:20 | Обновлено 27 мая 2023, 20:42
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Севилья – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 37-го тура Ла Лиги
27 мая 2023, 20:20 | Обновлено 27 мая 2023, 20:42
994
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В субботу, 27 мая, проходит матч 37-го тура Ла Лиги между клубами «Севилья» и «Реал».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Поединок стартовала в 20:00 по Киеву.
Видеотрансляцию встречи можно посмотреть на MEGOGO.
Севилья – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мир (Севилья).
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