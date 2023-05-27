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Чемпионат Испании
Севилья
27.05.2023 20:00 – 79 1 : 2
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
27 мая 2023, 20:20 | Обновлено 27 мая 2023, 20:42
994
0

Севилья – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 37-го тура Ла Лиги

27 мая 2023, 20:20 | Обновлено 27 мая 2023, 20:42
994
0
Севилья – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 27 мая, проходит матч 37-го тура Ла Лиги между клубами «Севилья» и «Реал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Поединок стартовала в 20:00 по Киеву.

Видеотрансляцию встречи можно посмотреть на MEGOGO.

Севилья – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мир (Севилья).
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Севилья Реал Мадрид Севилья - Реал смотреть онлайн чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
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