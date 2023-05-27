27 мая на «Рамон Санчес Писхуан» пройдет матч 37-го тура Примеры, в котором «Севилья» встретится с «Реалом» (Мадрид). Старт поединка запланирован на 20:00 по киевскому времени.

Севилья

Команда идет в Ла Лиге на экваторе текущей за 2 тура до финиша. Безусловно, это провал, после того, как все привыкли финишировать в квартете лидеров. И не зря за нынешнюю темпораду тренерскую должность покинули сначала Лопетеги, а потом - и Сампаоли. Но все равно нужно выиграть только 1 поединок, чтобы пройти в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Это будет финал Лиги Европы, в целом, привычная задача и фирменный турнир. Правда, там нужно будет обыгрывать Рому и опытного Моуринью, у которого такая же цель. Но, в любом случае, на Примеру сил не остается, хотя там теоретически остаются шансы на 7-е место. Хотя посде 1:1 с Эльче они становятся чуть ли не призрачніми. Понятно, что все будет оставлено на среду и решающий поединок.

Реал (Мадрид)

Клуб тоже не особенно мотивирован на Примеру. Но по другой причине: для сливочных все закончено в этом сезоне. Решающим стал тоже полуфинал, Лиги чемпионов, но там после 1:1 дома последовало разгромное, 0:4, поражение от Манчестер Сити. Нет, все-таки Анчелотти выиграл и сейчас немало: Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и, в этом месяце, Копу дель Рей. На этом, похоже, все, и в Примере не пытаются выиграть гонку у Атлетико за 2-е место. Его недавно вернули после осечки матрасников, но на нее ответили 0:1 на поле Валенсии. С Райо Вальекано в среду тоже чуть не потеряли очки - Де Томас сравнивал счет, забив родной когда-то команде на 84-й минуте. Но Родриго там успел оформить итоговые 2-1.

Статистика личных встреч

В 2018-м году Севилья смогла выиграть дважды у Реала. Но после этого она добавила только 1 очко, за счет ничьей, при 7 поражениях. В том числе вот уже трижды кряду выиграл Реал.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество гостям. Но этот поединок не особенно нужен ни одному из оппонентов. Ставим на тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,82).