Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Севилья – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Севилья
27.05.2023 20:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
27 мая 2023, 01:46 |
29
0

Севилья – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 27 мая в 20:00 по Киеву

27 мая 2023, 01:46 |
29
0
Севилья – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

27 мая на «Рамон Санчес Писхуан» пройдет матч 37-го тура Примеры, в котором «Севилья» встретится с «Реалом» (Мадрид). Старт поединка запланирован на 20:00 по киевскому времени.

Севилья

Команда идет в Ла Лиге на экваторе текущей за 2 тура до финиша. Безусловно, это провал, после того, как все привыкли финишировать в квартете лидеров. И не зря за нынешнюю темпораду тренерскую должность покинули сначала Лопетеги, а потом - и Сампаоли. Но все равно нужно выиграть только 1 поединок, чтобы пройти в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Это будет финал Лиги Европы, в целом, привычная задача и фирменный турнир. Правда, там нужно будет обыгрывать Рому и опытного Моуринью, у которого такая же цель. Но, в любом случае, на Примеру сил не остается, хотя там теоретически остаются шансы на 7-е место. Хотя посде 1:1 с Эльче они становятся чуть ли не призрачніми. Понятно, что все будет оставлено на среду и решающий поединок.

Реал (Мадрид)

Клуб тоже не особенно мотивирован на Примеру. Но по другой причине: для сливочных все закончено в этом сезоне. Решающим стал тоже полуфинал, Лиги чемпионов, но там после 1:1 дома последовало разгромное, 0:4, поражение от Манчестер Сити. Нет, все-таки Анчелотти выиграл и сейчас немало: Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и, в этом месяце, Копу дель Рей. На этом, похоже, все, и в Примере не пытаются выиграть гонку у Атлетико за 2-е место. Его недавно вернули после осечки матрасников, но на нее ответили 0:1 на поле Валенсии. С Райо Вальекано в среду тоже чуть не потеряли очки - Де Томас сравнивал счет, забив родной когда-то команде на 84-й минуте. Но Родриго там успел оформить итоговые 2-1.

Статистика личных встреч

В 2018-м году Севилья смогла выиграть дважды у Реала. Но после этого она добавила только 1 очко, за счет ничьей, при 7 поражениях. В том числе вот уже трижды кряду выиграл Реал.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество гостям. Но этот поединок не особенно нужен ни одному из оппонентов. Ставим на тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,82).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Дни Лунина в Реале сочтены. Анчелотти попросил подписать нового голкипера
Боруссия Д – Майнц. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Элина Свитолина – Анна Блинкова. Прогноз на финал WTA 250 в Страсбурге
Севилья Реал Мадрид Севилья - Реал чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Монца собирается выкупить контракт центрбека Шахтера
Футбол | 26 мая 2023, 20:45 1
Монца собирается выкупить контракт центрбека Шахтера
Монца собирается выкупить контракт центрбека Шахтера

Марлон неплохо зарекомендовал себя в Италии

Тоттенхэм начал переговоры с хавбеком Шахтера. Он может уйти бесплатно
Футбол | 26 мая 2023, 21:01 7
Тоттенхэм начал переговоры с хавбеком Шахтера. Он может уйти бесплатно
Тоттенхэм начал переговоры с хавбеком Шахтера. Он может уйти бесплатно

«Горняки» рискуют не получить за Манора Соломона ни евроцента

Гари НЕВИЛЛ: «Мудрик? Он такой тяжелый и тугой с мячом»
Футбол | 26.05.2023, 11:54
Гари НЕВИЛЛ: «Мудрик? Он такой тяжелый и тугой с мячом»
Гари НЕВИЛЛ: «Мудрик? Он такой тяжелый и тугой с мячом»
С Ванатом и без Коноплянки. Заявка сборной Украины на июньские матчи
Футбол | 26.05.2023, 11:39
С Ванатом и без Коноплянки. Заявка сборной Украины на июньские матчи
С Ванатом и без Коноплянки. Заявка сборной Украины на июньские матчи
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 26.05.2023, 10:00
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия
ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия
25.05.2023, 04:26 44
Футбол
Элина украла у Клары победу. Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге
Элина украла у Клары победу. Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге
26.05.2023, 20:01 30
Теннис
Источник: два клуба Ла Лиги интересовались полузащитником Динамо
Источник: два клуба Ла Лиги интересовались полузащитником Динамо
25.05.2023, 04:01 1
Футбол
Очередной позор для Челси. МЮ разгромил лондонцев на Олд Траффорд
Очередной позор для Челси. МЮ разгромил лондонцев на Олд Траффорд
25.05.2023, 23:58 23
Футбол
Александр БАБИЧ: 100% удаление. Очередной безрассудный поступок Снурницына
Александр БАБИЧ: 100% удаление. Очередной безрассудный поступок Снурницына
25.05.2023, 03:45
Футбол
Стали известны дата и место проведения боя Александр Усик – Дэниел Дюбуа
Стали известны дата и место проведения боя Александр Усик – Дэниел Дюбуа
25.05.2023, 19:46 2
Бокс
Свитолина, Костюк, Калинина и Цуренко узнали соперниц на Ролан Гаррос
Свитолина, Костюк, Калинина и Цуренко узнали соперниц на Ролан Гаррос
25.05.2023, 15:31 19
Теннис
Герой Украины Яна Клочкова переехала в оккупированный Крым и молчит о войне
Герой Украины Яна Клочкова переехала в оккупированный Крым и молчит о войне
25.05.2023, 18:41 17
Водные виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности