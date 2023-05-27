Камбек и удаление. Реал в гостях обыграл Севилью в матче с 3 голами
Королевский клуб выиграл у хозяев поля со счетом 2:1
В субботу, 27 мая, состоялся матч 37-го тура Ла Лиги между клубами «Севилья» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сливочных».
Счет на 3-й минуте встречи открыл Рафаэль Мир. На 29-й Родриго сравнял счет, а на 69-й оформил дубль и принес королевскому клубу победу.
В конце поединка Маркус Акуна получил красную карточку.
Сейчас «Реал» занимает 2-ю позицию в таблице чемпионата Испании. У команды 77 очков после 37 туров. У ближайшего преследователя «Атлетико» Мадрид на 4 пункта меньше и 1 игра в запасе.
«Севилья» располагается на 10-й позиции с 49 очками.
Ла Лига. 37-й тур, 27 мая
Севилья – Реал – 1:2
Голы: Мир, 3 – Родриго, 29, 69
Удаление: Акуна, 83
🚨 Final del partido ⏹️— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 27, 2023
Se termina la temporada en el Ramón Sánchez-Pizjuán.
Nos vemos el miércoles. ¡VAMOS, SEVILLA! ⚪️🔴#SevillaFCRealMadrid #WeareSevilla #NuncaTeRindas pic.twitter.com/TffaMt4CDf
🏁 FP: @SevillaFC 1-2 @realmadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 27, 2023
⚽ ⚽ Rafa Mir 3'; @RodrygoGoes 29', 69'#Emirates | #SevillaFCRealMadrid pic.twitter.com/PAFdwulJ0s
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