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Чемпионат Испании
Севилья
27.05.2023 20:00 – FT 1 : 2
Реал Мадрид
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Испания
27 мая 2023, 22:23 |
335
0

Камбек и удаление. Реал в гостях обыграл Севилью в матче с 3 голами

Королевский клуб выиграл у хозяев поля со счетом 2:1

27 мая 2023, 22:23 |
335
0
Камбек и удаление. Реал в гостях обыграл Севилью в матче с 3 голами
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 27 мая, состоялся матч 37-го тура Ла Лиги между клубами «Севилья» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сливочных».

Счет на 3-й минуте встречи открыл Рафаэль Мир. На 29-й Родриго сравнял счет, а на 69-й оформил дубль и принес королевскому клубу победу.

В конце поединка Маркус Акуна получил красную карточку.

Сейчас «Реал» занимает 2-ю позицию в таблице чемпионата Испании. У команды 77 очков после 37 туров. У ближайшего преследователя «Атлетико» Мадрид на 4 пункта меньше и 1 игра в запасе.

«Севилья» располагается на 10-й позиции с 49 очками.

Ла Лига. 37-й тур, 27 мая

Севилья – Реал – 1:2

Голы: Мир, 3 – Родриго, 29, 69

Удаление: Акуна, 83

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Источник Sport.ua
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