Шанс Хулиана Альвареса. 4 футболиста, бравших ЛЧ, ЧМ и Кубок Либертадорес

Полтора года назад «Манчестер Сити» выиграл конкуренцию у «Шахтера» и подписал талантливого бомбардира «Ривер Плейт» Хулиана Альвареса. За воспитанника «миллионеров» английский клуб заплатил чуть больше 21 миллиона евро, и многие на Туманном Альбионе сочли этот кадровый ход руководства «горожан» обычной работой на будущее – мол, подписали очередного проспекта, который имеет перспективы стать успешным в Европе. Впрочем, сколько таких было до Альвареса? И скольким реально удавалось заявить о себе во весь голос?

Сразу после официального объявления о трансфере Хулиан Альварес на правах обратной аренды вернулся в «Ривер Плейт», чтобы доиграть в родной команде до лета, и лишь затем перебраться на Туманный Альбион.

Прогнозируемо Альварес с ходу не стал ключевым форвардом «Манчестер Сити», но аргентинец получает стабильную игровую практику, часто выходя на поле на замену и иногда объявляясь в основном составе «горожан». Задействует Хосеп Гвардиола 23-летнего аргентинца и в поединках Лиги чемпионов, где «Сити» пробился в финал, а Альварес в 10 встречах (4 – в стартовом составе) забил 3 мяча.

10 июня Альварес получит шанс сделать то, что ранее не удавалось его звездным соотечественникам Лионелю Месси и Диего Марадоне – стать обладателем трех топовых футбольных трофеев, коими в клубном футболе зоны УЕФА является Лига чемпионов, зоны КОНМЕБОЛ – Кубок Либертадорес, а на уровне национальных сборных речь, безусловно, стоит вести о чемпионате мира.

Еще в 2018-м молодой Альварес с «Ривер Плейт» выиграл Кубок Либертадорес, в 2022-м на турнире в Катаре Хулиан с Аргентиной стал чемпионом мира, и вот теперь с «Манчестер Сити» он постарается сделать все от себя возможное, чтобы присоединиться к когорте избранных.

К слову, на текущий момент в истории футбола есть только четыре футболиста, в карьере которых значатся победы в Лиге чемпионов, Кубке Либертадорес и на чемпионате мира…

Роке Жуниор

Победа в ЛЧ: 2003, «Милан»

Победа в КЛ: 1999, «Палмейрас»

Победа на ЧМ: 2002, Бразилия

Роке Жуниор начинал играть в футбол в малоизвестных бразильских командах «Сантарритенсе» и «Сан-Жозе». В начале 1995-го центральный защитник оказался в «Палмейрасе», где лишь спустя несколько лет получил реальный шанс заявить о себе в первой команде. Его Роке Жуниору предоставил именитый Луис Фелипе Сколари, которого защитник вполне может считать своим вторым отцом.

Летом 1999 года Роке Жуниор выиграл свой первый топовый трофей в карьере. Им стал Кубок Либертадорес, причем в финале «Палмейрасу» пришлось непросто. Сперва бразильцы проиграли на выезде колумбийскому «Депортиво» из Кали (0:1), но в ответном матче взяли реванш (2:1), по причине чего выяснять сильнейшего в итоге пришлось аж в серии пенальти. Там «Палмейрас» оказался удачливее и точнее своего оппонента (4:3), а Роке Жуниор стал автором одного из забитых мячей.

Летом 2000 года Роке Жуниор за 8,5 миллионов евро перебрался в «Милан», где за три года провел 75 поединков. В 2003-м «россонери» вышли в финал Лиги чемпионов, где обыграли соотечественников из «Ювентуса», причем снова-таки в серии пенальти. Что правда, на этот раз Роке Жуниору, который объявился на поле на замену на 66-й минуте вместо Алессандро Костакурты, бить 11-метровый не пришлось – решающий удар с «точки» в той серии исполнил украинец Андрей Шевченко (3:2).

За год до триумфа в Лиге чемпионов Роке Жуниору посчастливилось в составе сборной Бразилии выиграть чемпионат мира-2002, который состоялся на полях Японии и Южной Кореи. На том мундиале центрбек провел 6 матчей в составе «селесао», в том числе отыграл все 90 минут в финальной битве с Германией (2:0).

С лета 2002-го Роке Жуниор из-за травмы постепенно начал утрачивать свои позиции в «Милане». Уже в 2003-м «россонери» отдали бразильца на полгода в аренду сперва в «Лидс», а затем в «Сиену». В 2004-м Роке Жуниор на правах свободного агента ушел в «Байер», где также не показал того уровня футбола, которого от него ожидали. Затем в карьере бразильца были «Дуйсбург», «Эр-Райян», «Палмейрас», а завершил выступления Роке Жуниор в 2010 году в рядах бразильского «Итуано».

После завершения карьеры игрока Роке Жуниор попытался поработать тренером. В частности, он попробовал силы в бразильском клубе «XV ноября» из Пирасикабы, а с 2016 по 2018 годы работал коучем с молодежью «Лацио». Из римского клуба Роке Жуниор ушел ради должности спортивного директора «Ферровиарии», провести на которой сумел только полтора года. С декабря 2019-го Роке Жуниор не имеет постоянной работы в профессиональном футболе.

Дида

Победа в ЛЧ: 2003 и 2007, «Милан»

Победа в КЛ: 1997, «Крузейро»

Победа на ЧМ: 2002, Бразилия

Профессиональную карьеру футболиста Дида начинал в «Витории» из Салвадора, но узнаваемым в Бразилии стал благодаря последовавшему в 1994 году трансферу в «Крузейро». Именно с «лисами» в 1997-м Дида выиграл Кубок Либертадорес, когда бразильцы по сумме двух матчей оказались сильнее перуанского «Спортинга Кристал» (0:0, 1:0). Будущий многолетний голкипер сборной Бразилии, который дебютировал за «селесао» в 1995-м, провел тогда оба поединка и его заслуга в завоевании титула оказалась огромной.

Что правда, расставание Диды с «Крузейро» получилось, мягко говоря, некрасивым. Вратарь подал в суд на свой клуб, надеясь добиться расторжения контракта и немедленного трансфера в «Милан», но процесс затянулся на пять месяцев. На этот период ФИФА разрешила Диде на правах условной аренды продолжить тренироваться в швейцарском «Лугано», за который бразилец так и не провел ни одного официального матча. Летом 1999 года «Милан» и «Крузейро» наконец-то согласовали трансфер Диды, и тот стал полноправным футболистом «россонери».

В «Милане» стать ключевым вратарем первой команды Диде удалось отнюдь не сразу, но с сезона-2002/03 он фактически не давал конкурентам никаких шансов. В 2003-м и 2007-м «Милан» с Дидой в воротах дважды выигрывал Лигу чемпионов, сперва в серии пенальти одолев «Ювентус», а затем переиграв «Ливерпуль» в основное время (2:1). Кроме того, в 2004-м Дида с «россонери» стал еще и чемпионом Италии.

Чемпионат мира Дида, как и Роке Жуниор, выиграл в 2002-м. Что правда, в отличие от своего партнера по клубной команде, за сборную в Японии и Южной Корее вратарь не провел ни одного матча. Все 7 поединков на ЧМ-2002 в рядах «селесао» провел тогдашний представитель «Палмейраса» Маркос, а Дида, который еще не имел стабильной игровой практики в «Милане» и на мундиаль ехал в статусе игрока «Коринтианса» (там он провел сезон-2001/02 на правах аренды), как и Рожерио Сени из «Сан-Паулу», отсиделся за спиной партнера, хотя золотую медаль чемпиона получил.

В 2010 году у Диды истек контракт с «Миланом», и он покинул итальянскую команду, де-факто завершив карьеру. Но спустя два года ветеран вернулся на поле, чтобы поиграть на родине за «Португезу Деспортос», «Гремио» и «Интернасьонал». В начале 2016-го Дида окончательно сообщил, что вешает перчатки на гвоздь.

После ухода из профессионального футбола Дида начал карьеру тренера. Был ассистентом главного тренера в китайском «Шэньчжэне», египетском «Пирамидзе», а в 2019-м вернулся в «Милан». В стане «россонери» Дида сперва сезон отработал коучем вратарей в команде U-17, а после этого вошел в штаб Стефано Пиоли в первой команде, откуда ушел летом минувшего года. Ныне 49-летний Дида работы в футболе не имеет.

Кафу

Победа в ЛЧ: 2007, «Милан»

Победа в КЛ: 1992 и 1993, «Сан-Паулу»

Победа на ЧМ: 1994 и 2002, Бразилия

Кафу, игравший на позиции правого защитника, является живой легендой бразильского футбола. Именно он является лидером «селесао» по количеству проведенных за команду поединков – 142.

Воспитаннику «Сан-Паулу» удалась великолепная карьера на клубном уровне. С родной командой он дважды побеждал в Кубке Либертадорес – в 1992-м, когда «трехцветные» одолели в финале «Ньюэллс Олд Бойз», а Кафу забил один из голов в послематчевой серии пенальти, а также в 1993-м, когда «Сан-Паулу» обыграл чилийский клуб «Универсидад Католика».

Карьера в Европе с первой попытки у Кафу не сложилась. В начале 1995-го он за 1,5 миллиона евро перебрался в испанскую «Сарагосу», с которой успел выиграть Кубок обладателей кубков, но уже через полгода вернулся обратно в Бразилию, где выступал за «Жувентуде» и «Палмейрас». Летом 1997-го Кафу во второй раз переехал в Европу, став футболистом «Ромы». За римлян бразилец отыграл шесть сезонов, в том числе став чемпионом Италии по итогам сезона-2000/01. А летом 2003-го Кафу свободным агентом подписал едва-едва выигравший Лигу чемпионов «Милан». И с «россонери» правый защитник не только снова выиграл Серию А (в сезоне-2003/04), но и в 2007-м, как уже упоминалось выше, одолел в финале «Ливерпуль», став триумфатором Лиги чемпионов, хотя в том поединке Кафу пробыл на скамейке запасных все 90 минут, а на его позиции действовал Массимо Оддо.

Что касается международной карьеры, то здесь Кафу, помимо рекордного числа матчей за сборную Бразилии, дважды выиграл с «селесао» чемпионаты мира. Триумфы бразильцев состоялись в 1994-м в США, и в 2002-м, о котором уже неоднократно упоминалось выше, в Японии и Южной Корее.

Карьеру футболиста Кафу завершил в 2008 году, после чего частенько принимает участие в различных представительских мероприятиях, а вот идти работать тренером в свои уже почти 53 года, очевидно, желания не имеет ни малейшего.

Роналдиньо

Победа в ЛЧ: 2006, «Барселона»

Победа в КЛ: 2013, «Атлетико Минейро»

Победа на ЧМ: 2002, Бразилия

Очередность побед в различных турнирах Роналдиньо отличается от пути его экс-коллег по сборной Бразилии, о которых мы говорили выше. Первый громкий титул в карьере Роналдиньо выиграл в 2002-м, когда с национальной сборной стал чемпионом мира на турнире в Японии и Южной Корее. На том мундиале Ронни провел 5 матчей, в которых отличился 2 забитыми мячами, причем значился уже игроком «Пари Сен-Жермен», в который переехал из родного «Гремио» за 5 миллионов евро еще в 2001-м, когда ему был 21 год.

В 2003-м 32 миллиона евро за Роналдиньо согласилась выложить «Барселона», с которой бразилец в 2006 году выиграл Лигу чемпионов. В том турнире Роналдиньо забил 7 мячей, став вторым бомбардиром после украинца Андрея Шевченко, сумевшего наколотить в ворота соперников 9 мячей. И именно Ронни был назван лучшим игроком сезона в победной для «Барсы» ЛЧ-2005/06.

В 2008-м Роналдиньо переехал в Италию, став футболистом «Милана», и с «россонери» спустя три года стал триумфатором Серии А, хотя еще по ходу того чемпионата (в январе) вернулся обратно в Бразилию – во «Фламенго». И именно после возвращения на родину Роналдиньо покорился Кубок Либертадорес. Случилось это уже в 2013 году, когда Ронни выступал за «Атлетико Минейро», а «петушки» в финале не без проблем переиграли парагвайскую «Олимпию» (0:2, 2:0, 4:3 – по пенальти).

Карьеру футболиста Роналдиньо де-факто завершил осенью 2015 года, после ухода из «Флуминенсе». На тот момент выдающемуся футболисту было 35 лет. С тех пор Роналдиньо неоднократно угождал в различные скандалы, и даже попадал в тюрьму, а сейчас Ронни, очевидно, попробует сделать все, чтобы помочь достичь успеха в футболе своему сыну 17-летнему Жоау Мендешу, который в феврале подписал профессиональный контракт с «Барселоной».