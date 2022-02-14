Трансферный сдвиг в АПЛ. Покупка Ман Сити Альвареса – начало новой эры?

Выясняем, почему топ-клубы лиги отныне более нацелены на талантов из Южной Америки, а не из Европы

  • 14.02.2022 16:26
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Трансферный сдвиг в АПЛ. Покупка Ман Сити Альвареса – начало новой эры?
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Минувший год выдался невероятно успешным для молодого аргентинского форварда Хулиана Альвареса, который в составе «Ривер Плейта» выиграл чемпионат Аргентины, наколотив в ворота соперников 20 мячей в 35 поединках, а вместе со сборной Аргентины стал чемпионом Южной Америки. В весьма короткий срок Альварес сумел стать одним из наиболее востребованных молодых футболистов своего континента среди европейских топ-клубов и тех, у кого просто нет особых проблем с деньгами. Стремление подписать Хулиана проявлял даже донецкий «Шахтер», информацию о чем лично подтвердил итальянский наставник «горняков» Роберто Де Дзерби.

И если «Шахтеру» убедить Альвареса перебраться в Украину так и не удалось из-за нежелания игрока выступать в команде из не топового европейского чемпионата, то под конец закрытия январского трансферного окна в Англии о подписании форварда «Ривер Плейта» объявил «Манчестер Сити». Сделка обошлась «горожанам» в 17 миллионов фунтов, а ближайшие полгода Альварес проведет в родном для него аргентинском клубе на правах аренды.

Как покажет себя Альварес на Туманном Альбионе, и сможет ли он стать для «Сити» настолько знаковым, если не сказать культовым, персонажем, как Серхио Агуэро, покажет время, но прямо сейчас можно говорить о том, что трансфер аргентинца способен ознаменовать начало новой эры в трансферной политике множества английских клубов, как топовых, так и нет. Виной всему бюрократические требования, возникшие в британском футболе после выхода государства из Европейского союза вследствие процедуры, получившей название Brexit.

Согласно трансферным правилам ФИФА, игроки, которые не достигли 18-летия, не могут переходить из одного клуба в другой, если речь идет о футбольных субъектах разных стран. Из-за подобного, в частности, более чем на полгода задержался трансфер в «Шахтер» молодого фулбека «Интернасьонала» Винисиуса Тобиаса, покупку которого «горняки» оформили еще летом 2021-го, но футболист прибыл в расположение украинского клуба и сможет быть официально заявленным на сезон только в феврале.

В Западной Европе подобные ограничения не распространялись на клубы из стран, представляющих Европейский союз, вследствие чего выход Великобритании из этого объединения изменило ситуацию для английских клубов. Де-юре клубы из Англии больше не могут продолжать скупать самых талантливых подростков со всей Европы, а новые визовые правила затрудняют их подписание из-за молодости и футбольной неопытности. В частности, чтобы получить разрешение на работу в Великобритании, игроки в возрасте от 18 до 21 года должны сыграть определенное количество матчей за свою национальную сборную, а также быть на ведущих ролях в клубах, что позволит покупающей стороне хлопотать перед специальным органом, дающим соответствующее одобрение и надеяться на успех операции.

Именно поэтому «Манчестер Сити» было значительно проще подписать аргентинца Хулиана Альвареса, который в минувшем году провел 46 матчей за «Ривер Плейт» и 5 поединков в составе национальной сборной своей страны, чем пытаться договариваться и биться с бюрократами за трансфер европейского игрока аналогичного возраста. Последствия Brexit уже приводят к своеобразному трансферному сдвигу в английской Премьер-лиге, где скауты многих клубов значительно больше внимания начинают уделять выявлению молодых талантов в южноамериканском регионе. Получить разрешение на работу для выходцев оттуда ныне юридически значительно проще, чем для многих европейских проспектов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес выходит на замену вместо Лаутраро Мартинеса

Раньше топовые клубы Премьер-лиги старались в раннем возрасте привлекать в свои академии талантливых подростков со всей Европы, чтобы попытаться снизить необходимость серьезных инвестиций в покупку этих игроков в будущем, когда они смогут реализовать весь свой потенциал. Однако по новым правилам, согласованным Футбольной ассоциацией, Премьер-лигой и Английской футбольной лигой и ратифицированным Министерством внутренних дел Великобритании, такие игроки, как Сеск Фабрегас и Эктор Бельерин уже не смогли бы перебраться в «Арсенал», равно как и Поля Погба «Манчестер Юнайтед» не удалось бы перетянуть из «Гавра», когда хавбеку было всего-навсего 16 лет.

Нынешняя ситуация в европейском футболе такова, что к 18 годам подавляющее большинство талантливых игроков еще либо не успевают провести достаточное количество матчей за клуб и национальную сборную, чтобы претендовать на получение рабочей визы в Великобритании, либо уже имеют значительные трансферные стоимости, наглядным примером чего являются юные Педри, Фати и Гави из «Барселоны».

Безусловно, в английском футболе остается лазейка, позволяющая теоретически производить трансферы юных европейских талантов, которые не соответствуют общим требованиям для получения разрешения на работу в стране. Она, как и прежде, заключается в том, что клуб-покупатель должен предоставить независимой комиссии доказательства, достаточно однозначно объясняющие, почему в конкретном случае необходимо отойти от норм и дать молодому игроку разрешение на работу без выполнения соответствующих требований. Такого рода исключение фактически может быть сделано только в случае, если приобретаемый футболист «способен оказать значительное влияние на развитие английского футбола». Как видим, формулировка весьма расплывчатая и витиеватая, как часто бывает в подобных случаях, а потому подразумевает под собой какой угодно финал истории.

Именно поэтому прямо сейчас в британском футболе скауты и специалисты все больше сходятся во мнении, что Brexit создал новую возможность для большей интеграции английских клубов на трансферный рынок Южной Америки. По соотношению цены и качества тамошние игроки ничем не уступают европейцам, а получить рабочую визу в Великобритании для большинства из них по объективным причинам куда проще. Кроме того, специалисты отмечают еще и экономические факторы, говорящие в пользу трансферного сдвига клубов АПЛ в сторону южноамериканского рынка – в частности, в последнем случае, как правило, не приходится вести речь о валютных конвертациях, что позволяет существенно экономить на сопутствующих затратах.

Впрочем, помимо Южной Америки, английские клубы наверняка теперь будут более активно присматриваться и к чемпионатам других стран, не входящими в Евросоюз. Отныне островитяне не имеют никаких «евросоюзовских» привилегий в этом вопросе, а потому будут рассматривать все потенциальные возможности, и экономически южноамериканский вектор выглядит наиболее привлекательным. Впрочем, в Восточной Европе тоже хватает талантов, которые достойны внимания клубов АПЛ, и январский трансфер Виталия Миколенко в «Эвертон» служит тому хорошим подтверждением.

Текст: meta.ua/sport/

Юрий Штемберг, Sport.ua

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