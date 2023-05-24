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Испания
24 мая 2023, 23:37 | Обновлено 24 мая 2023, 23:51
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Все игроки Реала вышли на игру с номером 20, чтобы поддержать Винисиуса

В домашнем матче Ла Лиги «Реал» одержал победу над «Райо Вальекано»

24 мая 2023, 23:37 | Обновлено 24 мая 2023, 23:51
847
0
Все игроки Реала вышли на игру с номером 20, чтобы поддержать Винисиуса
Getty Images/Global Images Ukraine

Все игроки мадридского «Реала» вышли на очередную игру Ла Лиги с номером 20, чтобы поддержать партнера по команде Винисиуса Жуниора в борьбе с расизмом.

«Реал» одержал домашнюю победу над «Райо Вальекано» (2:1), Голы забили: Карим Бензема, 31, Родриго, 89 – Де Томас, 84.

Ранее в Испании разгорелся скандал с оскорблениями игрока на расистском почве. Форвард «Реала» Винисиус Жуниор во время матча с «Валенсией» пережил неприятные минуты.

Спустя день Винисиус опубликовал видео, как трибуны оскорбляли темнокожего игрока, называя его обезьяной.

ФОТО. Все игроки Реала вышли на игру с номером 20, чтобы поддержать Винисиуса

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Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор расизм
Источник Sport.ua
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