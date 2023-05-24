Все игроки мадридского «Реала» вышли на очередную игру Ла Лиги с номером 20, чтобы поддержать партнера по команде Винисиуса Жуниора в борьбе с расизмом.

«Реал» одержал домашнюю победу над «Райо Вальекано» (2:1), Голы забили: Карим Бензема, 31, Родриго, 89 – Де Томас, 84.

Ранее в Испании разгорелся скандал с оскорблениями игрока на расистском почве. Форвард «Реала» Винисиус Жуниор во время матча с «Валенсией» пережил неприятные минуты.

Спустя день Винисиус опубликовал видео, как трибуны оскорбляли темнокожего игрока, называя его обезьяной.

ФОТО. Все игроки Реала вышли на игру с номером 20, чтобы поддержать Винисиуса