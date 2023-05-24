Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ла Лига. Победы Реала и Вильярреала
Испания
24 мая 2023, 22:53 |
57
0

Ла Лига. Победы Реала и Вильярреала

«Эльче» и «Севилья» сыграли вничью

24 мая 2023, 22:53 |
57
0
Ла Лига. Победы Реала и Вильярреала
ФК Реал Мадрид

Состоялись три матча в рамках 36-го тура испанской Ла Лиги. «Реал» и «Вильярреал» одердали победы над «Райо Вальенкано» и «Кадисом» соответственно, а матч между «Эльче» и «Севильей» завершился вничью.

Ла Лига. 36-й тур

«Вильярреал» – «Кадис» – 2:0
Голы: Джексон 20, 45+2

«Эльче» – «Севилья» – 1:1
Голы: Тете Моренте 25 – Ламела 10
Удаление: Гуйе 18 (Севилья)

«Реал» – «Райо Вальекано» – 2:1
Голы: Бензема 31, Родриго 89 – Де Томас 84

Вчера «Барселона» потерпела поражение от «Вальядолида».

По теме:
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Не все пошло по плану, но мы всегда боремся до конца»
Реал планирует заменить Лунина вратарем-героем ЧМ-2022
Хави признался, почему Барселона проиграла два матча подряд
Ла Лига Реал Мадрид Райо Вальекано Вильярреал Кадис Эльче Севилья
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВАН ЛЕУВЕН: «Игроки Шахтера получали больше уважения, чем должны были»
Футбол | 24 мая 2023, 20:45 4
ВАН ЛЕУВЕН: «Игроки Шахтера получали больше уважения, чем должны были»
ВАН ЛЕУВЕН: «Игроки Шахтера получали больше уважения, чем должны были»

Тренер «Зари» прокомментировал поражение

Президент WBC: «Никакого грабежа в бою Хейни – Ломаченко не было»
Бокс | 24 мая 2023, 08:13 11
Президент WBC: «Никакого грабежа в бою Хейни – Ломаченко не было»
Президент WBC: «Никакого грабежа в бою Хейни – Ломаченко не было»

Маурисио Сулейман уверен, что судьи отработали четко

ВИДЕО. Курьез года. В Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой
Футбол | 24.05.2023, 01:55
ВИДЕО. Курьез года. В Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой
ВИДЕО. Курьез года. В Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой
Быстрый гол и удаление. Шахтер победил Зарю
Футбол | 24.05.2023, 18:57
Быстрый гол и удаление. Шахтер победил Зарю
Быстрый гол и удаление. Шахтер победил Зарю
ЧМ по хоккею. 7 шайб Финляндии, невероятная Латвия вышла в четвертьфинал
Хоккей | 23.05.2023, 22:55
ЧМ по хоккею. 7 шайб Финляндии, невероятная Латвия вышла в четвертьфинал
ЧМ по хоккею. 7 шайб Финляндии, невероятная Латвия вышла в четвертьфинал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед
ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед
23.05.2023, 11:20 16
Футбол
ЧМ по хоккею. США обыграли Швецию и выиграли группу, победа Канады
ЧМ по хоккею. США обыграли Швецию и выиграли группу, победа Канады
23.05.2023, 19:03 1
Хоккей
С Ювентуса снято 10 очков в Серии A. Новый суд решил по-своему
С Ювентуса снято 10 очков в Серии A. Новый суд решил по-своему
22.05.2023, 21:45 14
Футбол
В Испании жестко наказали арбитра ВАР матча Валенсия – Реал
В Испании жестко наказали арбитра ВАР матча Валенсия – Реал
23.05.2023, 02:17 5
Футбол
Легендарный Пакьяо дал оценку бою Хейни – Ломаченко
Легендарный Пакьяо дал оценку бою Хейни – Ломаченко
22.05.2023, 16:54 10
Бокс
УПЛ получила полноправного руководителя
УПЛ получила полноправного руководителя
23.05.2023, 14:36 9
Футбол
Минус 10 для Ювентуса, закат Львова, гонорар Ломаченко за Хейни
Минус 10 для Ювентуса, закат Львова, гонорар Ломаченко за Хейни
23.05.2023, 06:15
Другие виды
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
23.05.2023, 22:59 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности