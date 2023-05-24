Ла Лига. Победы Реала и Вильярреала

Состоялись три матча в рамках 36-го тура испанской Ла Лиги. «Реал» и «Вильярреал» одердали победы над «Райо Вальенкано» и «Кадисом» соответственно, а матч между «Эльче» и «Севильей» завершился вничью.

Ла Лига. 36-й тур

«Вильярреал» – «Кадис» – 2:0

Голы: Джексон 20, 45+2

«Эльче» – «Севилья» – 1:1

Голы: Тете Моренте 25 – Ламела 10

Удаление: Гуйе 18 (Севилья)

«Реал» – «Райо Вальекано» – 2:1

Голы: Бензема 31, Родриго 89 – Де Томас 84

Вчера «Барселона» потерпела поражение от «Вальядолида».