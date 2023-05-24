Испания24 мая 2023, 22:53 |
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Ла Лига. Победы Реала и Вильярреала
«Эльче» и «Севилья» сыграли вничью
24 мая 2023, 22:53 |
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Состоялись три матча в рамках 36-го тура испанской Ла Лиги. «Реал» и «Вильярреал» одердали победы над «Райо Вальенкано» и «Кадисом» соответственно, а матч между «Эльче» и «Севильей» завершился вничью.
Ла Лига. 36-й тур
«Вильярреал» – «Кадис» – 2:0
Голы: Джексон 20, 45+2
«Эльче» – «Севилья» – 1:1
Голы: Тете Моренте 25 – Ламела 10
Удаление: Гуйе 18 (Севилья)
«Реал» – «Райо Вальекано» – 2:1
Голы: Бензема 31, Родриго 89 – Де Томас 84
Вчера «Барселона» потерпела поражение от «Вальядолида».
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