24.05.2023 20:30 – FT 2 : 1
Испания25 мая 2023, 01:55 |
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Реал – Райо Вальекано – 2:1. Филигранный гол Родриго на 89-й. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 36-го тура Ла Лиги
25 мая 2023, 01:55 |
43
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В среду, 24 мая, состоялся матч 36-го тура Ла Лиги между клубами «Реал» Мадрид и «Райо Вальекано». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевской команды.
Победный гол был забит на 89-й минуте после точного удара в правый нижний угол ворот в исполнении Родриго.
Ла Лига. 36-й тур, 24 мая
Реал Мадрид – Райо Вальекано – 2:1
Голы: Бензема, 31, Родриго, 89 – де Томас, 84
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Бензема, 31 мин.
ГОЛ! 1:1 де Томас, 84 мин.
ГОЛ! 2:1 Родриго, 89 мин.
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Де Томас (Райо Вальекано).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
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