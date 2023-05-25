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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
24.05.2023 20:30 – FT 2 : 1
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
25 мая 2023, 01:55 |
43
0

Реал – Райо Вальекано – 2:1. Филигранный гол Родриго на 89-й. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 36-го тура Ла Лиги

25 мая 2023, 01:55 |
43
0
Реал – Райо Вальекано – 2:1. Филигранный гол Родриго на 89-й. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 24 мая, состоялся матч 36-го тура Ла Лиги между клубами «Реал» Мадрид и «Райо Вальекано». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевской команды.

Победный гол был забит на 89-й минуте после точного удара в правый нижний угол ворот в исполнении Родриго.

Ла Лига. 36-й тур, 24 мая

Реал Мадрид – Райо Вальекано – 2:1

Голы: Бензема, 31, Родриго, 89 – де Томас, 84

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Бензема, 31 мин.

ГОЛ! 1:1 де Томас, 84 мин.

ГОЛ! 2:1 Родриго, 89 мин.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Де Томас (Райо Вальекано).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
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Источник Sport.ua
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