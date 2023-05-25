В среду, 24 мая, состоялся матч 36-го тура Ла Лиги между клубами «Реал» Мадрид и «Райо Вальекано». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевской команды.

Победный гол был забит на 89-й минуте после точного удара в правый нижний угол ворот в исполнении Родриго.

Ла Лига. 36-й тур, 24 мая

Реал Мадрид – Райо Вальекано – 2:1

Голы: Бензема, 31, Родриго, 89 – де Томас, 84

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Бензема, 31 мин.

ГОЛ! 1:1 де Томас, 84 мин.

ГОЛ! 2:1 Родриго, 89 мин.