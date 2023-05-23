WTA23 мая 2023, 17:24 | Обновлено 23 мая 2023, 17:26
84
0
Надежда Киченок проиграла стартовый матч парного разряда в Страсбурге
Надя в дуэте с Кимберли Циммерманн из Бельгии не смогла пробиться в 1/4 финала
23 мая 2023, 17:24 | Обновлено 23 мая 2023, 17:26
84
0
Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 250 в Страсбурге.
В первом круге украинка вместе с Кимберли Циммерманн из Бельгии проиграла второму сеяному тандему Дезире Кравчик / Джулиана Олмос (США / Мексика).
Страсбург. Первый круг
Надежда Киченок / Кимберли Циммерманн – Дезире Кравчик / Джулиана Олмос – 2:6, 2:6
У Кравчик и Олмос далее по сетке Оливия Тжандрамулия и Ву Фан Сьен.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 23 мая 2023, 06:15 0
Главные новости за 22 мая на Sport.ua
Бокс | 23 мая 2023, 10:43 26
Бывший чемпион в трех дивизионах – о поражении в поединке против Девина Хейни
Теннис | 23.05.2023, 16:14
Футбол | 23.05.2023, 02:17
Футбол | 23.05.2023, 10:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.05.2023, 21:55 11
22.05.2023, 18:52 11
21.05.2023, 17:20 9
22.05.2023, 09:40 14
21.05.2023, 18:03 7
21.05.2023, 18:56 3
21.05.2023, 23:30 4
22.05.2023, 23:41 10