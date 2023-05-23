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WTA
23 мая 2023, 17:24 | Обновлено 23 мая 2023, 17:26
84
0

Надежда Киченок проиграла стартовый матч парного разряда в Страсбурге

Надя в дуэте с Кимберли Циммерманн из Бельгии не смогла пробиться в 1/4 финала

23 мая 2023, 17:24 | Обновлено 23 мая 2023, 17:26
84
0
Надежда Киченок проиграла стартовый матч парного разряда в Страсбурге
WTA. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 250 в Страсбурге.

В первом круге украинка вместе с Кимберли Циммерманн из Бельгии проиграла второму сеяному тандему Дезире Кравчик / Джулиана Олмос (США / Мексика).

Страсбург. Первый круг
Надежда Киченок / Кимберли Циммерманн – Дезире Кравчик / Джулиана Олмос – 2:6, 2:6

У Кравчик и Олмос далее по сетке Оливия Тжандрамулия и Ву Фан Сьен.

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Надежда Киченок WTA Страсбург Дезире Кравчик Джулиана Олмос Кимберли Циммерманн
Источник Sport.ua
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