Надежда Киченок проиграла стартовый матч парного разряда в Страсбурге

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 250 в Страсбурге.

В первом круге украинка вместе с Кимберли Циммерманн из Бельгии проиграла второму сеяному тандему Дезире Кравчик / Джулиана Олмос (США / Мексика).

Страсбург. Первый круг

Надежда Киченок / Кимберли Циммерманн – Дезире Кравчик / Джулиана Олмос – 2:6, 2:6

У Кравчик и Олмос далее по сетке Оливия Тжандрамулия и Ву Фан Сьен.