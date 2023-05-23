Киченок / Циммерманн – Кравчик / Олмос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 мая украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 250 в Страсбурге.

В 1/2 финала украинка вместе с Кимберли Циммерманн из Бельгии встретится с тандемом Дезире Кравчик / Джулиана Олмос (США / Мексика). Матч состоится третьим запуском. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Северин Деппнер / Сара Илиев – Оливия Тжандрамулия / Ву Фан Сьен.

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