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Испания
23 мая 2023, 03:20 |
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Реал выступил с заявлением относительно расизма

Мадридцы позволили себе обвинения в адрес руководства испанского футбола

23 мая 2023, 03:20 |
110
0
Реал выступил с заявлением относительно расизма
ФК Реал Мадрид

Мадридский «Реал» выступил с заявлением о расизме по результатам случившегося в матче с «Валенсией», когда под расистские выкрики с трибун попал полузащитник команды Винисиус Жуниор.

«Реал» Мадрид хотел бы выразить благодарность за бесчисленные проявления любви, солидарности, привязанности, которые поступали со всего мира в адрес Винисиуса Жуниора. Ненависть и расизм в нашем обществе должны быть искоренены, о чем после последних событий и говорят представители всех слоев общества, а также национальных и международных организаций.

Мы благодарны президенту ФИФА Джанни Инфантино, заявившему, что матчи, во время которых происходят подобные преступления, должны останавливаться, и президенту Бразилии Луле да Силве, призвавшему к серьезным действиям для решения проблемы, жертвой которой стал, как он сказал, «молодой человек, преуспевший в жизни и превращающийся в одного из лучших футболистов мира».

Новости о печальных событиях облетели весь земной шар и опозорили наш футбол, оказавшись в ведущих международных СМИ, и нас удивили комментарии главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), Луиса Рубиалеса, который не позволил предпринять решительные действия в соответствии с протоколами, чтобы остановить развитие ситуации. Имидж нашего футбола серьезно пострадал, ему нанесен ущерб на глазах всего мира.

Бездействие руководителя привело к беспомощности и беззащитности нашего игрока. Арбитры вместо принятия решительных мер предпочли в большинстве случаев их избегать, дистанцироваться. Вчера судьи и их видеоассистенты уклонились от исполнения своих обязанностей и приняли несправедливые решения на основе неполных записей, что привело к предвзятости и удалению Винисиуса.

Ввиду серьезности ситуации и того образа испанского футбола, который открылся всему миру, «Реал» Мадрид надеется на немедленные и решительные действия всех, кто несет ответственность и имеет компетенции для борьбы со злом в лице расизма, ксенофобии и ненависти», – говорится в релизе мадридского клуба.

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Реал Мадрид расизм Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник ФК Реал Мадрид
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